„Bares für Rares“-Star Lichter stürmt Händlerraum: Händler empört – „Was soll das?“

Normalerweise ist sein Platz ein ganz anderer. Seit 2013 schon läuft die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“. Hunderte Folgen flimmerten seitdem über die TV-Geräte. Der Ablauf der Sendung ist dabei immer gleich. In einer großen Halle empfangen Horst Lichter und seine Experten die Kandidatinnen und Kandidaten, besprechen die Antiquitäten und Raritäten, und entscheiden im Anschluss, ob sich der Gang in den Händlerraum lohnt.

Dort warten dann bereits die „Bares für Rares“-Händlerinnen und -Händler, um sich die mitgebrachte Ware anzusehen und gegebenenfalls zu kaufen. In der Ausgabe „Bares für Rares“, die das ZDF am Sonntagmittag (21. Mai 2023) vor dem „Fernsehgarten“ zeigte, sah das jedoch ein wenig anders aus.

Horst Lichter will in den „Bares für Rares“-Händlerraum düsen

Da hatte sich Horst Lichter nämlich einen Bürostuhl und einen Feuerlöscher geschnappt und wollte sich, durch den Löschschaum angetrieben, in den Händlerraum katapultieren. Aus der Harakiri-Aktion jedoch wurde nichts, da sich die Händler Lisa Nüdling und Christian Vechtel zuvor einschalteten. „Sag mal Horst, was machst du hier“, fragte Nüdling sichtlich erstaunt.

Horst Lichter und seine „Bares für Rares“-Kollegen. Foto: Screenshot ZDF

Und Vechtel wurde sogar arg deutlich: „Was soll das? Du kannst doch mit dem Gerät hier nicht so rumnebeln bei uns Händlerraum. Mach das doch drüben bei den Experten.“ „Was macht ihr überhaupt hier?“, fragte Horst Lichter sichtlich erstaunt.

„Bares für Rares“-Händler erstaunt: „Was soll das?“

Sie sei hier, weil sie die Pulte für die neue „Lieblingsstücke“-Ausgabe aufräumen wollte, so Nüdling. Und Vechtel ergänzte: „Dann sehen wir dich hier. Was soll das?“ Da gab Horst Lichter klein bei, schickte die Kollegen schon mal den Kaffee aufsetzen und schleppte den Feuerlöscher wieder an seinen gewohnten Platz. Schade eigentlich, Horst Lichter auf dem Raketenstuhl hätten wir gerne gesehen.

