„Bares für Rares“: Lage im Händlerraum eskaliert – „Jetzt wird’s persönlich“

Eigentlich ist die Stimmung im Händlerraum von „Bares für Rares“ stets ausgelassen und friedlich. Die Händler verstehen sich schließlich ganz prächtig, wie es scheint. Klar kommt es hier und da mal zu kleineren Diskussionen und Bietergefechten, doch alles in einem ist die Atmosphäre entspannt. Bis jetzt.

Denn in der Folge vom Donnerstag (4. Mai) schlagen zwei Händler einen etwas forscheren Ton an. Wenn es bei „Bares für Rares“ um ein seltenes Objekt geht, werden aus guten Kollegen halt schnell mal Gegner. Doch wer bekommt die begehrte Miniatur-Jukebox am Ende des Tages?

„Bares für Rares“: Objekt wirft Fragen auf

Der Verkäufer Richard Würges kommt mit einer kleinen Box zu „Bares für Rares“. Experte Sven Deutschmanek nimmt das Objekt ordentlich unter die Lupe und steht erstmal vor einem Rätsel. Denn die vermeintliche Jukebox aus den 50er Jahren spielt keine Musik. Mehr noch: Sie hat gar kein Kabel, um sie mit Strom zu versorgen.

Der Grund: Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Jukebox, sondern um einen sogenannten Fernwähler. Dieser hat eine ähnliche Funktion, wie die heutigen Babyphones. Dennoch taxiert der Experte das Objekt auf einen Wert zwischen 250 und 350 Euro. Mit der Händlerkarte im Gepäck macht sich der 75-Jährige dann auf den Weg zur Verhandlung. Und die soll es in sich haben.

Gleich zwei Händler schockverliebt

Während Sven Deutschmanek während seiner Expertise eher nicht so begeistert von dem Objekt wirkt, findet die vermeintliche Jukebox im Händlerraum gleich zwei Symphatisanten: Sowohl Esther Ollick als auch Christian Vechtel wollen die Rarität kaufen.

Letztendlich machen die beiden den Endpreis auch unter sich aus. Doch zwischenzeitlich wird es dann doch hitzig bei den Verhandlungen. „Ich mache noch 250 Euro, weil ich bin rockiger als du, Christian“, stichelt Esther. Der Kunsthändler schießt prompt zurück: „Das glaube ich kaum, 260!“ Doch die Händlerin lässt nicht locker und bietet mehr: „Habe ich dich jetzt in deiner Ehre gepiekst?“ Lächelnd antwortet Christian: „Jetzt wird es persönlich bei uns.“ Dem Verkäufer soll’s recht sein: Durch diese Diskussion wird er seine Box letztendlich für 319 Euro an Christian Vechtel.

