„Fernsehgarten“: Nach fiesem Seitenhieb – Andrea Kiewel wird vom Publikum ausgebuht

Kein Sonntag ohne den „Fernsehgarten!„! Das denken sich wohl die Fans der ZDF-Show Woche für Woche, wenn sie wieder mal um Punkt 12 Uhr einschalten. Ab dann gibt es nämlich zwei Stunden volles Programm mit Moderatorin Andrea Kiwi Kiewel.

An diesem Sonntag (21. Mai 2023) hat sich das ZDF wieder ein ganz besonderes Motto für den „Fernsehgarten“ überlegt. Denn anders als sonst, gibt es keine Volkmusik auf die Ohren, sondern es wird zu den Hits der 80er und 90er gefeiert! In unserem Liveticker halten wird dich stets auf dem neusten Stand.

Sonntag, der 21. Mai 2023

14.10 Uhr: Und so geht ein weiterer „Fernsehgarten“ zu Ende. Nächste Woche geht es im ZDF weiter unter dem Motto „Trödelmarkt“. Bis dahin!

13.45 Uhr: Es ist wieder an der Zeit zu spielen. Dafür wandert die Moderatorin wieder durch die Ränge und sucht Zuschauer, die bereit sind mit ihr zu zocken. Dabei müssen die Auserwählten Songs anhand der ersten Sekunden erkennen. Zu Beginn hat der ZDF-Star sich dabei eine Männerrunde ausgeguckt.

Nachdem sich alle einmal vorgestellt haben, sagt Kiwi plötzlich: „Der schönste Tisch des Tages!“ Es folgen lauter Buhrufe des restlichen Publikums, die sich von dem Kompliment wohl gedisst fühlen. Doch die 57-Jährige beruhigt sie sofort: „Ich komme gleich zu Hause und dann sag ich da nochmal das Gleiche!“

13.30 Uhr: Die Zuschauer des Fernsehgartens sind bester Laune und feiern zu den Hits der 80er und 90er. Viele sind auch aufgeregt über die Tatsache, dass sie wohlmöglich im Fernsehen zu sehen sind. Als die beiden Moderatoren des Vormittages vor einer Gruppe Zuschauer stehen, rasten die plötzlich völlig aus.

Jubelnd und winkend stehen sie hinter Kiwi und Joachim Llambi. Aber nur so lange, bis sich die Moderatorin ruckartig umdreht. „Was schreit ihr denn so?!“, fragt sie salopp.

13.20 Uhr: Diese Zwei scheinen sich ja prächtig zu verstehen. Andrea Kiewel und Joachim Llambi witzeln bereits den gesamten Vormittag gemeinsam. Doch plötzlich kommen sich die beiden außergewöhnlich nah.

Als der Moderatorden Punktestand nach Spiel zwei verkünden will, hält Kiwi ihm plötzlich den Mund zu. „Ich bin die einzige, die das darf!“, sagt sie stolz. „Nein“, entgegnet Joachim Llambi trocken.

Diese Annäherung kommt bei den Zuschauern allerdings nicht so gut an. „Wie peinlich sie sich an Joachim Llambi ranmacht“, findet ein Twitter-Nutzer.

13.00 Uhr: Wer erinnert sich noch an die Kult-Sendung „Knight Rider“ mit Mega-Star David Hasselhoff? Andrea Kiewel anscheinend nicht. „Ich weiß, ich werde gleich wieder gedisst. Aber ich hab das noch nie gesehen. Keine Zeit“, outet sich die Moderatorin. Aus dem Publikum und von Gästen folgen daraufhin empörte Ausrufe.

12.50 Uhr: Natürlich muss es bei diesem Motto auch um Mode gehen. Denn die 80er und 90er sind bekannt für die wildesten Trends. In den sozialen Medien sind einige Zuschauer aber in Sachen Styling von Andrea Kiewl gar nicht begeistert. „Die blaue Satinhose tut nichts für sie“, findet ein Twitter-Nutzer.

12.15 Uhr: Passend zum Motto 80er und 90er, kramt die Redaktion alte Bilder der Gäste aus dem Archiv. Prompt tauchen Fotos von Guildo Horn, Henry Maske, Olli P und Co. auf dem Bildschirm auf.

12.00 Uhr: Los geht es im „Fernsehgarten“! Die Stimmung vor Ort könnte nicht besser sein. Nachdem die Gäste nach und nach eintrudeln, heizt Captain Jack dem Publikum musikalisch ein. Und dann kommen auch schon die Moderatoren der heutigen Sendung auf die Bühne: Andrea Kiewel und Joachim Llambi. Der „Let’s Dance“-Star fällt besonders durch seinen quitschgelben Anzug auf.

9.05 Uhr: In wenigen Stunden geht es los! Die Vorbereitungen laufen in Mainz bereits seit gestern auf Hochtouren. Auf Instagram und Facebook gibt es einige Einblicke aus den Proben für den „Fernsehgarten“. Neben den hochkarätigen Künstlerinnen und Künstler, können sich die Zuschauer vor Ort auch auf bestes Wetter freuen. Na, da kann ja nichts mehr schief gehen. Bis gleich!

Samstag, der 20. Mai 2023

10.15 Uhr: Auch wenn Schlager und Volksmusik hierzulande schon sehr beliebt sind, freuen sich die Fans der ZDF-Sendung auch über etwas Neues. Die stetig wechselnden Mottos im „Fernsehgarten“ sind daher eine super Idee, so die Fans.

„Fernsehgarten“-Fans freuen sich über Abwechslung

Für das Motto 80er und 90er hat der Sender wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut und hochkarätige Gäste eingeladen. Mit am Start sind unter anderem: Henry Maske, Maren Gilzer, Aleksandra Bechtel, Ryan Paris, Rock of Ages, Oli. P, John Parr, Snap!, Cut’N’Move, Real McCoy, Guildo Horn, Katrina (formerly of Katrina & the Waves), sowie Captain Jack. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Mehr News:

Auf Facebook kündigen sich bereits zahlreiche Zuschauer an und sind schon voller Vorfreude. Vor allem das Motto sorgt bei vielen für gute Laune. So schreibt ein Fan: „Das wird wieder viel schöne Musik.“ Ein Zweiter kommentiert: „Super! Den heutigen deutschen Jammerpop und Schlager kann ja auch keiner mehr ertragen.“

Egal, ob sie eines der begehrten Tickets ergattert haben und live in Mainz dabei sind oder von der Couch aus zusehen: Sie freuen sich auf einen spannenden Vormittag mit Andrea Kiwel und den zahlreichen Gästen.