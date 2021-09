„Bares für Rares“: Kölner verrät seinen Beruf – Lichter überrascht – „Ach, hör auf“

„Bares für Rares“ ist eine der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Und das liegt nicht nur an den tollen Raritäten, die tagtäglich zum Verkauf angeboten werden.

Oft sind es auch die Geschichten der einzelnen Kandidaten, die „Bares für Rares“ so einzigartig machen. Die überraschenden Funde im Keller, die emotionale Geschichte des Schmuckstückes oder eben der beeindruckende Werdegang von „Bares für Rares“-Kandidat Franz-Jürgen, der am Freitag zwei silberne Handtaschen verkaufen wollte.

„Bares für Rares“: Kölner verrät seinen Beruf – Lichter kann's kaum glauben

Eigentlich befindet sich der Kölner nämlich im Ruhestand. Aber so ganz ruhig angehen lassen will es der Rentner dann doch nicht, wie er Horst Lichter berichtet.

„Eigentlich bin ich jetzt Schauspieler und Musical-Darsteller“, so der Kölner. Da staunte Horst Lichter nicht schlecht. „Ach, hör auf! Daher die schöne Stimme jetzt auch noch“, lobt der Moderator.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ist überrascht, als er DAS hört. Foto: Screenshot ZDF

Doch zurück zu den Silber-Taschen. Die sehen nämlich nicht nur silbern aus, die sind sogar aus echtem Silber. Und ganz schön teuer, wie Expertin Wendela Horz festzustellen wusste.

„Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz ist begeistert

„Hier ist der Zustand wirklich toll“, erklärt die Expertin. Und weiter: „Die Sachen sind sehr schön, sie sind gut verarbeitet und der Materialwert liegt schon bei über 100 Euro.“

Sie schätzt dementsprechend, dass man rund 300 bis 350 Euro bekommen könne. Doch werden die Händler so viel zahlen? Nicht ganz. So liegt das Höchstgebot schlussendlich bei 170 Euro von Fabian Kahl. Verkaufen will Franz-Jürgen trotzdem. Mit nach Hause nehmen möchte er die Silbertaschen nämlich nicht wieder.

