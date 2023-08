„Bares für Rares“: ZDF-Händlerin trifft harte Entscheidung im TV – „Ich steige aus“

Hach wie schön, wenn die „Bares für Rares“-Kandidaten nach ihrer Teilnahme an der ZDF-Trödelshow mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. In der Regel ist ihre Geldbörse beim Verlassen der Sendung ja auch weit mehr gefüllt als bei der Ankunft.

Für die pensionierte Lehrerin Monika Uppena (70) aus Winterscheid hat sich der Gang zu „Bares für Rares“ am Donnerstag (24. August) zumindest gelohnt. Sie hat eine Brosche dabei, die sie gerne loswerden möchte. Und das edle Stück ist im Händlerraum heiß begehrt. So heiß, dass eine Händlerin sogar aussteigen will.

„Bares für Rares“: ZDF-Händlerin gibt auf

Laut der ZDF-Expertin Wendela Horz handelt es sich bei dem Schmuckstück, das Monika zu Silberhochzeit von ihrem Mann geschenkt bekam, aber länger nicht mehr getragen hat, um eine Brosche aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie ist mit mehreren Diamanten besetzt, besteht aus 750er Gold. Klingt wertvoll.

Kandidatin Monika erhofft sich 1.500 Euro und die Chancen dafür stehen nach Angaben der Expertin auch ganz gut. Sie schätzt den Preis bei 1.300 bis 1.500 Euro.

„Bares für Rares“: Diese Brosche soll verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Im Händlerraum geht es schließlich ordentlich zur Sache.

Als Juwelierin Susanne Steiger die Brosche sieht, ist sie zunächst Feuer und Flamme, startet ihr Gebot mit 600 Euro und liefert sich mit ihren Händler-Kollegen einen regelrechten Wettkampf um das funkelnde Schmuckstück. Doch bei einem Preis ist ihre Grenze dann doch überschritten. Als „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch 1.450 Euro bietet, wird Susanne deutlich: „Ich steige aus.“

Für Monika Uppena sind die 1.450 Euro aber noch nicht der Endpreis, denn gewitzt wie die Verkäuferin ist, will sie auf die gewünschten 1.500-Euro hochzocken – mit Erfolg. Am Ende nimmt die Kandidatin die volle Summe mit nach Hause. „Genial, einfach nur toll, ich habe mich so gefreut, die alle kennenzulernen und jetzt habe ich meinen Wunschpreis erfüllt und die obere Grenze der Expertise. Ich bin happy.“ Susanne Steiger dagegen sicher nicht.

