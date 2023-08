„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila macht ernst – „Gestern war es endlich so weit“

Traum erfüllt! „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila hatte einen großen Wunsch. Der ZDF-Star konnte sich vor der Kamera längst einen Namen als renommierter Kunsthändler machen. Doch der 36-Jährige hatte insgeheim offenbar noch eine andere Karriere im Sinn. Eine Karriere, die nicht jeder so einfach hinbekommt.

Jetzt hat der „Bares für Rares“-Star endlich Nägel mit Köpfen gemacht und sich seinen großen Traum erfüllt. Zumindest einen Teil davon. Auf Instagram lässt er seine Fans nun an seiner Freude teilhaben.

„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila wagt es

In seiner Instastory schreibt Julian Schmitz-Avila plötzlich die Worte: „So ihr Lieben, gestern war es endlich so weit. Seit ich singen „kann“, hege ich den Traum, einmal in einem professionellen Tonstudio einsingen zu dürfen.“ Der wird doch nicht…

>>> Auch spannend: „Bares für Rares“: Nach Kauf von „Harry Potter“-Brief – unfassbar, was Händler Julian damit macht <<<

Dann folgen die nächsten geheimnisvollen Worte: „Und was kann es Besseres geben, als das in DEM Studio mit DEM Produzenten zu machen.“ Danach sieht man den ZDF-Trödelkenner tatsächlich in einem Tonstudio hinter dem Mikro stehen – mit einem Grinsen im Gesicht und eigentlich ganz professionell.

Euphorisch geht er weiter ins Detail: „Ich meine hey, vor mir haben hier exakt dasselbe Mikro, an der gleichen Stelle so lokale Größen wie Anastacia, Thomas Anders, Giovanni Zarrella, Florian Silbereisen, Heino, Heintje, die No Angels und viiiiiele weitere mehr gesungen. So excited!“

„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila singt öffentlich

In einem weiteren Clip werden seine Fans dann Zeuge von einer – nun ja – einmaligen Gesangseinlage, die zugegebenermaßen noch etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das weiß auch Julian selbst und schreibt: „Danke Christian! Von Herzen! Der Traum ist zwar ausgeträumt – aber die Erfahrung werde ich nie vergessen!“

Jetzt dürfte auch klar sein, welchen Produzenten der „Bares für Rares“-Star meint. Christian Geller. Dieser zumindest arbeitete schon mit genau den Musikgrößen zusammen, die Julian zuvor erwähnt hatte. Was für eine Ehre!

Vielleicht auch interessant für dich:

Schade nur, dass Julian Schmitz-Avila wohl so schnell nicht zu seinem Künstler-Repertoire gehören wird… Aber Fakt ist: Als ZDF-Händler schlägt er sich einfach besser.