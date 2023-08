„Bares für Rares“-Star Waldi: DAS wusste keiner über den Händler

Wer bei „Bares für Rares“ einschaltet, erfährt nicht nur Interessantes über Dachbodenfunde und Flohmarktkäufe, sondern gerne auch mal spannende Details aus dem Leben von ZDF-Moderator Horst Lichter, des Experten-Teams oder der Händler.

Dank „Bares für Rares„-Bekanntheit Julian Schmitz-Avila erfahren die Zuschauenden in der Folge von Donnerstag (17. August) jetzt Überraschendes über Show-Kollege Walter „Waldi“ Lehnertz.

„Bares für Rares“-Star hat geheimes Interesse

Alles beginnt mit einem Ehepaar und dessen außergewöhnlichem Mitbringsel. Dabei handelt es sich um eine Miniatur-Krönungskutsche, die bei der Krönungszeremonie der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. zum Einsatz kam.

Die Händler zeigen sich insgesamt begeistert, für einen in der Runde dürfte die Rarität schon jetzt aber besonders interessant sein: Waldi. Schmitz-Avila klärt die Anwesenden über das geheime Interesse seines Kollegen auf: die britischen Royals.

ZDF-Kollege packt über Waldi aus

Das muss ganz offensichtlich da sein, anders ließe sich wohl kaum die nachfolgende Aussage erklären. „Wissen Sie, der Waldi, der war bei der Beerdigung dabei. Der hat acht Stunden“, an dieser Stelle wird er von Waldi persönlich korrigiert, „achteinhalb Stunden angestanden“.

Dann witzelt er: „Wenn wir hier essen, dann stellt der sich nirgendwo hinten an.“ Zugegebenermaßen, bei der Beisetzung der Queen handelte es sich auch um ein Staatsbegräbnis und nicht nur um die Essensausgabe am ZDF-Set.

Trotz seines Warteeinsatzes will Waldi bei der Kutsche allerdings nicht über sein Angebot von 50 Euro hinausgehen. Weil ZDF-Kollege Steve Mandel um zehn Euro erhöht, geht am Ende das Angebot an ihn.

Im Nachgang räumt Lehnertz dann ein: „Ich habe auch fest damit gerechnet, dass du die Kutsche kaufst.“ Wirklich begründen kann er seine Vorahnung zwar nicht, richtig lag er damit aber trotzdem.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.