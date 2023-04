„Bares für Rares“: Waldi ist ganz aus dem Häuschen – „Ist das ein Prügel“

Nicht nur Horst Lichter hat bei „Bares für Rares“ schon so einiges gesehen, sondern auch die Händler, die im ZDF regelmäßig um die Gunst der Teilnehmenden buhlen. Das, was Volker Knickmeyer aus Minden in der Folge von Montag (17. April) allerdings in den Händlerraum bringen lässt, sorgt für großes Staunen.

Bei dem außergewöhnlichen Mitbringsel handelt es sich um ein Repertoire an Zigarren. Wobei vor allem eine das Interesse der Anwesenden besonders weckt. Um es in den Worten von „Bares für Rares„-Bekanntheit Walther „Waldi“ Lehnertz zu sagen: „Alter Schwede, ist das ein Prügel.“

„Bares für Rares“-Verkäufer bringt XXL-Zigarre mit

Bei besagtem Prügel handelt es sich um eine überdimensionale Zigarre, die schon am Expertentisch bei Sven Deutschmanek und Horst Lichter ordentlich Eindruck macht. Man muss kein großer Zigarren-Fan sein, um das Objekt eindrucksvoll zu finden.

Der Experte geht fest davon aus, dass es sich dabei um ein Ausstellungsstück für Messe-Veranstaltungen handeln muss. Dazu hat Knickmeyer das passende Zigarren-Konvolut. Die Kiste ist vollständig – ein gutes Zeichen, wenn’s in die Verhandlungen geht. Über das Ausstellungsstück sagt Deutschmanek: „Die wird auch hundertprozentig handgewickelt sein. Wir können uns jetzt darüber streiten, ob sie komplett mit Tabak gefüllt ist, das weiß ich einfach nicht.“

Waldi ist ganz aus dem Häuschen über Kauf

Der Experte sieht den Verkaufspreis bei 500 bis 700 Euro. Jetzt müssen nur noch die Händler darauf anspringen. Und siehe da, dem Bann der riesigen Zigarre kann sich keiner entziehen. Die Begeisterung ist groß, vor allem beim bekennenden Raucher-Freund Waldi.

Mehr News:

„So einen Prügel habe ich noch nie als Zigarre gesehen, den muss ich haben“, schwärmt er. Schnell ist klar, hier haben sich Kippe und Käufer bereits gefunden. Also überlassen die Kollegen nach einigen zaghaften Angeboten Waldi das Feld. Für satte 500 Euro kauft er Volker Knickmeyer seinen Kasten samt XXL-Zigarre ab.

Auf seinen Kauf ist der Händler sichtlich stolz und hat anscheinend ernsthafte Absichten auszutesten, ob die Zigarre auch wirklich komplett mit Tabak gefüllt ist. Er möchte seinen Kauf testen, „Und wenn es die letzte Kippe ist, die ich rauche.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.