„Bares für Rares“: Horst Lichter kaum wiederzuerkennen – er meldet sich in ernster Angelegenheit

Nanu? Er ist ja kaum wiederzuerkennen! „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter hat anscheinend einen neuen Look für sich entdeckt. Zwar klingt der 61-Jährige noch wie er selbst und auch die runde Brille sitzt noch auf seiner Nasenspitze, doch irgendwas ist anders.

In einer Videoansprache meldet sich der Moderator auf Instagram bei seinen Fans. Schnell merkt man, dass der sonst so fröhliche Horst Lichter ganz ruhig ist. Der „Bares für Rares“-Star hat eine dringende Bitte an seine Fans, die über Leben und Tod entscheiden könnte.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter zeigt sich mit Vollbart

Sein Schnurrbart ist neben der runden Brille sein absolutes Markenzeichen. Seit Jahren zeigt sich der Moderator so ihm Fernsehen und wird anhand dessen von vielen erkannt. Doch in einem Video auf Instagram trägt der ehemalige Koch plötzlich einen Vollbart! Hättest du ihn sofort erkannt?

Er selbst spricht diese Typveränderung zu Beginn des Clips an und sagt: „Hallo zusammen! Ich bin es, Horst Lichter. Trotz Vollbart werdet ihr mich erkennen.“ Der Inhalt des Videos zielt jedoch nicht auf diese optische Veränderung ab. Horst Lichter wendet sich mit einem ernsten und hochemotionalen Thema an seine Community.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter ruft zur Stammzellenspende auf

Der 61-Jährige teilt jetzt ein sehr persönliches Schicksal mit der Öffentlichkeit. Ein guter Freund von ihm hat vor Kurzem die Diagnose Blutkrebs bekommen und ist nun dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. In dem Video erzählt Horst Lichter: „Ein sehr liebenswürdiger und herzlicher Mensch. Ich weiß, dass ständig viele Menschen für irgendwelche Spenden aufrufen, aber wärt ihr in so einer Situation, wärt ihr ja auch dankbar, wenn möglichst viele Menschen sich helfend an euch wenden.“

Die Fans des Buchautors kündigen in den Kommentaren binnen kürzester Zeit an, dass sie helfen wollen und das Video verbreiten werden. Bleibt nur zu hoffen, dass die Suche nach dem passenden Spender schnell endet.

Das ZDF zeigt die Händler und Experten von „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.