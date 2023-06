„Bares für Rares“: Experte fällt bei aus allen Wolken – „Noch nie gesehen“

Die Objekte, die ihren Weg zu „Bares für Rares“ finden, sorgen schonmal für die ein oder andere Überraschung. Denn was aus der Sicht der Zuschauer zunächst nach einem öden Trödelfund aussieht, kann sich am Tisch des Experten als wahrer Schatz entpuppen.

So auch am Dienstagmittag (30. Ma), als ein Paar aus der Nähe von Hamburg ins Pulheimer Walzwerk kommt. Mit dabei haben sie eine Uhr, die bei „Bares für Rares“ für eine Premiere sorgt. Zumindest Experte Albert Maier und Moderator Horst Lichter haben so etwas bis heute noch nie gesehen. Könnte da ein Preishammer folgen?

Schon beim ersten Aufeinandertreffen mit Carolin und Florian Kocherscheidt äußern sie, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie dort in der Hand halten. In erster Linie sind sie also darauf erpicht, Informationen über die Standuhr zu bekommen. Und die hat der Kunsthändler Albert Maier natürlich für sie parat.

„Ich habe schon viele Kommoden- und Tischuhren gesehen, aber eine Bienenkorbuhr habe ich noch nie gesehen“, beginnt er seine Expertise. Es handelt sich also tatsächlich um eine echte Rarität. Und es kommt noch besser: Das Objekt ist auch noch sehr alt. „Das Alter schätze ich auf 1830“, sagt der Experte und sorgt für erstaunte Gesichter bei dem Verkäufer-Paar. Doch wie viel ist die Uhr wert?

Diese Uhr stammt aus dem Jahr 1830.(Screenshot ZDF) Foto: ZDF

Wunschpreis wird übertroffen

Carolin und Florian Kocherscheidt haben eine genau Vorstellung davon, was später in ihr Portemonnaie wandern soll: Sie wünschen sich zwischen 500 und 700 Euro für ihr Erbstück. Albert Maier taxiert den Wert der Standuhr sogar noch etwas höher und stellt den Kandidaten etwa 800 bis 1.000 Euro in Aussicht. Auf zu den Händlern!

Die sind beim Anblick der Antiquität nämlich auch sehr angetan. Nach einem Startgebot von 300 Euro schaukelt sich die Runde schnell bis auf stolze 1.200 Euro hoch. Letztendlich verkauft das Paar zu diesen Konditionen und Elke Velten-Tönnies ist die neue Besitzerin der Uhr aus dem Jahre 1830.

Mehr News:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.