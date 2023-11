„Bares für Rares“: „Ganz großes Bündel Geld“ – Gebote sprengen Expertise

Es ist immer die Wunschvorstellung eines jeden „Bares für Rares“-Teilnehmers. Man tausche die Rarität gegen einen riesigen Batzen Geld. Mit dieser Hoffnung betrat wohl auch Claudia Holzberger aus Langenargen, einer Gemeinde in Baden-Württemberg, die Pulheimer Walzwerke, in denen die ZDF-Trödelshow traditionell gedreht wird.

Ein Wunsch, der in Erfüllung gehen sollte. Denn die 65-jährige Chemielaborantin hatte ein Schmuckstück dabei, das nicht nur aus edelsten Materialien, sondern auch thematisch äußerst ansprechend war. Und so waren auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter und Expertin Heide Rezepa-Zabel äußerst angetan von dem sogenannten Medaillen-Armband, das Claudia Holzberger mitgebracht hatte.

Die Mondlandung bei „Bares für Rares“

So waren die Münzen oder Medaillen nicht bloß aus Gold, sondern auch einem Thema zugeordnet. Nämlich der ersten bemannten Mondlandung. „Thematisch gehören diese Medaillen alle zusammen, aber wahrscheinlich stammen sie aus unterschiedlichen Auflagen“, erklärte Heide zwar, das sollte den Wert des Armbandes aber nicht schmälern.

Dieses Armband sollte richtig viel Geld einbringen. Foto: Screenshot ZDF

Und so konnte Heide Rezepa-Zabel auch den hoch klingenden Wunschpreis von 2.500 bis 3.000 Euro von Claudia Holzberger mitgehen. „Ich gehe hier von einem Gewicht jeder Medaille oder Münze von circa sieben Gramm aus. Darüber hinaus rechne ich diese eine Münze in Feingold heraus, und diesen anderen fünf Münzen lege ich eine 900er-Legierung zugrunde. Da habe ich schon einen Goldwert allein für die Münzen von in Höhe von 2.150. Gold ist sehr gestiegen. Das Armband entsprechend seiner Legierung habe ich dazugerechnet und beides summiert sich zusammen auf circa 3.600 Euro“, schätzt die ZDF-Expertin. Dazu kämen noch etwa 400 Euro, da das Armband ja auch hübsch sei.

Ein toller Preis. Doch was würden die Händler dazu sagen? Die legten sogar noch etwas darauf. 4.200 Euro zahlte Susanne Steiger schlussendlich. Ein Gebot, bei dem die 65-Jährige gerne einschlug. „Super gelaufen. Ich muss sagen, über der Expertise, was will ich mehr? Ganz großes Bündel Geld. Wir machen einen tollen Ausflug“, jubelte die Langenargenerin. Und das verdient.