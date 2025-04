„Bares für Rares“: Kandidat kauft Flohmarkt-Stück für 5 Euro – er wird um fast 30.000 Euro reicher

In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ kann jeder sein Glück versuchen, wenn er besondere Gegenstände zu Hause hat, die es wert sind, verkauft zu werden. Manchmal wissen die Kandidaten jedoch selbst nicht genau, welch kostbare Schätze sie ins Pulheimer Walzwerk mitbringen. Da kann es schon mal sein, dass man etwas für 5 Euro auf dem Flohmarkt kauft, was plötzlich fast 30.000 Euro wert ist!

Wir haben die irrsten Flohmarkt-Schnäppchen für euch zusammengestellt, die kleine Vermögen wert sind.

„Batres für Rares“: 5-Euro-Rarität ist ein Vermögen wert

Es geschah in einer „Bares für Rares“-Folge aus dem Jahr 2021, als Sabine Riemer aus Hattingen in der XL-Abendausgabe der Trödelshow einen Flohmarkt-Fund für 5 Euro dabeihatte – ein russisches Silber. Da ahnte sie noch nicht, wem das edle Stück mal gehörte. Die „Bares für Rares“-Experten klärten sie auf:

Das russische Silber gehörte einst Katharina der Großen. Dass es somit ein kleines Vermögen wert ist, dürfte damit klar gewesen sein. Sabine Riemer erhielt in der Sendung horrende 29.000 Euro dafür! „Es rattert nur in meinem Kopf. So viel Glück habe ich in meinem Leben noch nie gehabt“, waren ihre Worte, nachdem das Unglaubliche passiert war.

1-Euro-Teller sorgt für Sensation

Ein Highlight, das sicher noch vielen Zuschauern in Erinnerung bleiben dürfte, ist das Mitbringsel von Karin Ruhland, das sie für nur einen Euro auf dem Flohmarkt erworben hatte. Es handelte sich um einen Teller, den die einstige Erzieherin bei „Bares für Rares“ verkaufen wollte. Dann folgte der Schock für die Verkäuferin: Der Teller stammte von keinem Geringeren als Pablo Picasso! Was Karin nicht wusste, war, wie viel der Teller deshalb wirklich wert war. Sie wollte nur 100 Euro für ihre Flohmarkt-Rarität.

Letztendlich erhielt die ZDF-Kandidatin 2.100 Euro im Händlerraum dafür. Da hat sich das 1-Euro-Schnäppchen doch wahrlich gelohnt!

Irre Verkaufssumme für 30-Euro-Fund

Glücklich war auch Kandidat Peter Hartmann vor einigen Jahren, als er dem „Bares für Rares“-Team ein Gemälde anbot, das er selbst vor 20 Jahren für 30 Euro auf einem Flohmarkt erworben hatte. Doch das Gemälde, das 1922 von dem Künstler Arthur Nikodem gemalt wurde, war weit mehr wert.

Im Händlerraum erhielt Peter Hartmann 13.000 Euro dafür und freute sich wahnsinnig: „Ich bin perplex. Damit hätte ich nie gerechnet.“

25 Euro Flohmarkt-Becher: Preis steigt immens in die Höhe

Ein Vater und seine Schwiegertochter setzen bei „Bares für Rares“ einst alles auf eine Becherkarte. Den Trinkbecher, den sie für 25 Euro auf dem Flohmarkt gekauft hatten, brachte ihnen einen horrenden Preis ein, mit dem sie wohl nie gerechnet hätten.

Was ihn so wertvoll machte, war, dass 18 Silbermünzen aus dem 18. Jahrhundert im Becher eingearbeitet waren. Vater und Schwiegertochter konnten sich freuen: Ihr Flohmarktfund brachte ihnen 3.200 Euro ein. „Die 25 Euro zu investieren war sinnvoll“, stellten sie nach dem Verkauf verdutzt fest.

