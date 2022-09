„Bares für Rares“: Kandidatin erhebt schwere Vorwürfe – „Ein Frevel“

Einmal zu „Bares für Rares“. Diesen Traum haben viele Deutsche, die entweder wirklich etwas sehr Wertvolles besitzen, oder dies zumindest glauben. Das war auch bei der Kölnerin Konstanze Buchholz nicht anders.

Die 71-jährige kaufmännische Angestellte hatte nämlich einen hübschen kleinen Anhänger, den sie gerne veräußern würde. Doch schon bevor es überhaupt zur Expertise geht, erhebt die „Bares für Rares“-Kandidatin schwere Vorwürfe. Und zwar gegen sich selbst.

„Bares für Rares“: Sind die Selbstvorwürfe berechtigt?

„Ich habe dieses Schmuckstück vor 25 Jahren von meiner Tante geschenkt bekommen“, beginnt Buchholz ihre Erklärung. Und weiter: „Da ich es so mit der Kette nicht getragen hätte, habe ich diesen Reif von einer Goldschmiedin daran machen lassen. Was wahrscheinlich ein Frevel war.“

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Fake-Vorwürfe wurden immer wieder dementiert

Aber musste sich die 71-Jährige wirklich berechtigte Vorwürfe machen? Oder war alles gar nicht so schlimm? ZDF-Expertin Wendela Horz wusste eine Antwort. So hatte Konstanze Buchholz das originale Kettchen nicht weggegeben und sogar mit zu „Bares für Rares“ gebracht.

Diese Kette samt Anhänger sollte bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden. Foto: Screenshot ZDF

„Dann kann der zukünftige Besitzer oder die Besitzerin entscheiden, in welchem Zustand es angeboten werden soll“, beruhigt die erfahrene Schmuckexpertin die Kandidatin. Und so fiel auch die Schätzung mehr als positiv für die Kölnerin aus. 900 bis 1.100 Euro könne die Kette mit Anhänger durchaus einbringen, so Horz. Und bei den Händlern wurde es sogar noch mehr. 1.250 Euro zahlte Daniel Meyer. Also doch kein Frevel.

