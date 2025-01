„Bares für Rares“-Kandidatin nach Dreh: „Wir waren sehr erstaunt“

Ein TV-Dreh ist immer etwas Besonderes. Etliche Kameras, ein Studio, Stars, die man sonst nur aus dem Fernseher kennt. Das dürfte auch den meisten Kandidatinnen und Kandidaten bei „Bares für Rares“ nicht anders gehen. Sie fahren schließlich mit großen Hoffnungen in die ZDF-Kultshow. Die Rarität oder Antiquität – so hoffen die meisten – ist schließlich ein kleiner Schatz, der adäquat bezahlt werden soll.

In einer Fußball-Sondersendung blickt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter am Freitag (10. Januar 2025) noch einmal zurück auf die schönsten Fußball-Stücke, die in all den Jahren ihren Weg in die Pulheimer Walzwerke gefunden haben.

Ganz besonderer Tisch-Kicker bei „Bares für Rares“

Eines davon hatten Daniela Höhn und Hans-Jörg Zürn mit zu „Bares für Rares“ gebracht. Eine einmalige Erfahrung für das Paar aus Böblingen. Doch was wollten die beiden denn überhaupt verkaufen.

Um es vorwegzunehmen: Es war eine Mischung aus Tipp-Kick und Kicker, die die Böblinger an Mann oder Frau bringen wollten. Quasi ein Glaskasten, in den die Spieler eingelassen worden sind. Diese waren durch eine Konstruktion miteinander verbunden, sodass wie bei einem Flipper den Ball ins gegnerische Tor geschossen werden kann.

Ein witziges und unterhaltsames Spiel, doch auch wertvoll? Durchaus, fand „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek. Der Kasten, der gerne auch mal in Kneipen stand, war in absolutem Originalzustand, einzig die Beine fehlten. Doch würden die 900 Euro, die sich Daniela Höhn wünschte, erreichbar sein?

Toller Preis für tollen Kicker

Und wie. „Ich denke mir, auch wenn er jetzt nicht so ganz alt ist, aus den 50er Jahren, sollte man locker zwischen 1.000 und 1.200 Euro in diesem Zustand dafür bekommen. Das ist absolut realistisch. Vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr“, rechnete Deutschmanek vor. Wahnsinn.

Waldi und Fabian waren direkt begeistert. Foto: Screenshot ZDF

Das fand auch Daniela Höhn in ihrem ersten Zwischenfazit nach dem Dreh am Expertentisch: „Wir waren sehr erstaunt, dass der Preis in der Expertise doch etwas höher geschätzt worden ist wie wir dachten. Und schauen jetzt mal, was rauskommt.“

Na, dann schauen wir doch mal… Geschaut haben dann auch die Händler und zwar nicht schlecht. Die Begeisterung war greifbar und besonders Fabian Kahl und Waldi vom Fußballfieber gepackt. Und so gingen die Gebote schnell in die Höhe. Schon nach wenigen Momenten fiel die 1.000-Euro-Marke. Und dafür wechselte der Fußballkasten auch den Besitzer. Seine neue Heimat: Die Eifel. Und Daniela Höhn? Die war sichtlich glücklich: „Ich freue mich sehr, dass es so gut gelaufen ist, weil unsere Schmerzgrenze hat man weit überboten, und ich denke, es ist an den richtigen Mann gekommen.“