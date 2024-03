„Bares für Rares“: Händler will sofort abbrechen – ZDF-Kollegen müssen eingreifen

Nicht selten gibt es in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ Überraschungen, mit denen niemand rechnet. Eine Überraschung dürfte es auch für Günter Wenmakers und seine Enkelin Hannah Kleinkorres aus Wetter (Ruhr) in NRW gewesen sein, als sie Moderator Horst Lichter und Trödelexperte Sven Deutschmanek einen Besuch abstatteten.

Denn ihr Feuerzeug, das die beiden Kandidaten am Donnerstag (28. März) mit zu „Bares für Rares“ brachten, entpuppte sich als etwas ganz anderes – und sorgte im Händlerraum sogar für reichlich Unruhe.

„Bares für Rares“: Gegenstand entpuppt sich als was anderes

Günter und Hannah haben ein Feuerzeug aus Stahl dabei, was der Rentner bereits seit 60 Jahren sein Eigen nennen darf. Jetzt will er es loswerden und hofft auf einen Verkauf in der Trödelsendung.

„Bares für Rares“-Experte Deutschmanek klärt die Teilnehmer gleich zu Beginn jedoch erst mal über ihr Mitbringsel auf: „Wir sprechen hier die ganze Zeit von einem sogenannten Feuerzeug, aber eigentlich ist es ein ewiges Streichholz. So würde ich es eher behaupten.“

Tatsächlich kann mit dem Stift im Gehülse mithilfe eines Steins Feuer gemacht werden – ähnlich wie bei einem Streichholz, nur dauerhaft anwendbar. Laut Deutschmanek stammt der Gegenstand aus den 20ern und wurde von der Firma Steiff hergestellt.

„Bares für Rares“: Dieses Feuerzeug ist in echt gar keins. Foto: Screenshot ZDF

80 Euro wollen Opa und Enkelin dafür gerne haben, laut dem ZDF-Experten liegt der Wert eher zwischen 60 und 80 Euro. Da ahnt noch niemand, dass die Kandidaten weitaus mehr Geld mit nach Hause nehmen.

Denn „Bares für Rares“-Händler Walter Lehnertz – auch genannt Waldi – ist gleich hellauf begeistert.

„Bares für Rares“: Händler will sofort abbrechen

„Ja, 80 Euro. Meine Herren, kommen wir klar?“ Und schon greift Waldi in seine Tasche, will den Deal sofort abschließen und damit die Verkaufsrunde abbrechen. Doch seine Händler-Kollegen greifen sofort ein. Schließlich wollen auch sie noch mitbieten.

„Guck mal, was die nervös werden!“, bemerkt Waldi, gibt aber nach. Als die anderen ZDF-Stars fleißig höher bieten, ist Waldi perplex: „Was stimmt denn mit dir nicht?!“ Weil er das Feuerzeug/Streichholz unbedingt an sich reißen will, bietet er am Ende 125 Euro und gibt den beiden „Bares für Rares“-Kandidaten sogar noch 5 Euro obendrauf. Wenn das mal kein guter Preis für Opa Günter und seine Enkelin ist.

Der Rentner hatte übrigens auch nicht vor, sein Mitbringsel irgendwem anderen außer Waldi zu überlassen. Nach dem Verkauf gesteht er im TV: „Ich bin schon immer ein Fan von Waldi gewesen und ich wusste, 80 Euro bietet er auf jeden Fall. Also für mich hätte jetzt jeder kommen können und 100 geben können, Waldi hätte das gekriegt.“