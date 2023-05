„Bares für Rares“: Schlagerstar verkauft Bild – niemand erkennt ihn

Prominenz kommt zu „Bares für Rares“ ja eigentlich nur in den legendären Abendsendungen. Da waren schon Stars wie Vanessa Mai, Ireen Sheer oder Guildo Horn zu Besuch. Die täglichen Sendungen dagegen sind eigentlich den „Normalos“ vorbehalten. Doch an diesem Samstag sollte es mal eine Ausnahme in der ZDF-Trödelshow geben.

Denn da waren Rolf Schiffer und seine Tochter Sarah zu „Bares für Rares“ gekommen. Sarah Schiffer? Da klingelt doch was? Richtig, die hübsche Sängerin war schon in TV-Shows wie „Immer wieder sonntags“ oder „Meine Schlagerwelt“ mit Ross Antony zu sehen und begeistert auf Spotify Tausende Nutzer mit Songs wie „Weil ich dich liebe“ oder dem Kinderlied „Der singende Bauernhof“.

Schlagerstar bei „Bares für Rares“

Bei „Bares für Rares“ wollte Sarah Schiffer jedoch kein Liedchen trällern, sondern ordentlich Kohle mit nach Hause nehmen. Einbringen sollte dieses Geld eine Originalzeichnung aus einem „Tom und Jerry“-Zeichentrickfilm. Spannender als das Bild an sich fand Horst Lichter zu Beginn aber Sarah.

„Sarah, du kommst mir bekannt vor. Sind wir uns irgendwo, irgendwann mal über den Weg gelaufen?“, staunte Horst Lichter nicht schlecht, als die Sängerin plötzlich vor ihm stand. Es könne schon sein, dass er ihr Gesicht mal auf einer CD gesehen habe, erklärte die Sängerin.

„Bares für Rares“-Händler lassen richtig was springen

Na dann. Doch nun zu den wichtigen Dingen. Was könnte das Bild wert sein? Erst einmal müsse man wissen, dass es sich bei dem Bild um ein Film-Cell handele, also eine Momentaufnahme aus einem Film, so Experte Detlef Kümmel. Diese sei zusätzlich von den Verantwortlichen des „Tom und Jerry“-Filmes aus dem Jahr 1992 signiert worden. Der Zustand sei exzellent, so der Experte weiter und daher könne das Bild rund 600 Euro bringen.

Das sahen die Händler ähnlich. Zwar erkannte keiner den Schlagerstar, der da vor ihnen stand, dafür hatten sie nur Augen für das seltene Bild. Und so kam sogar noch deutlich mehr als die 600 Euro zusammen. Stattliche 1.000 Euro zahlte Thorsden Schlößner für das Bild. Was war denn da los? Eine Szene mit Horst Lichter wird zur Lachnummer im Netz.