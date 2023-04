„Bares für Rares“ (ZDF): Szene mit Horst Lichter wird zur Lachnummer

Dieser Mann ist einfach Kult: Seit 2013 schon moderiert Horst Lichter die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“. Horst sah Händler und Experten kommen und gehen, begrüßte in den mittlerweile zehn Jahren Tausende von Kandidatinnen und Kandidaten. Und er schaffte es immer wieder, jedem Gast ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.

Ob bei den Expertisen, bei denen Horst Lichter immer wieder mit Rat, Tat und Witz zur Seite stand, oder bei den kultigen Sketchen zu Beginn einer jeden „Bares für Rares“-Sendung. Da steht Horst Lichter mal im Dunkeln, mal besucht er einen Händler im legendären Händlerraum oder er sitzt mit Bademantel und Handtuchturban im Studio und liest Zeitung, während um ihn herum alle schon mit dem Dreh loslegen wollen.

„Bares für Rares“ erschafft sein eigenes Meme

Letzteres wurde jetzt zum Meme und zur Lachnummer im Netz. So spielte der Instagram-Account von „Bares für Rares“ das Spiel „Caption this“. Ziel war es also, dem morgendlichen Horst eine möglichst treffende Zeile zu verpassen. Und da kamen so einige lustige Werke bei heraus.

„Ich um 7:59 Uhr im Homeoffice, wenn um 8:00 Uhr die Arbeit beginnt“, heißt es da beispielsweise bei Instagram. Eine andere Einsendung lautete: „Wenn du warten musst, bis das Bad frei ist.“ Und eine Dritte: „Mutter, wenn sie sonntags darauf warten, dass du den Frühstückstisch deckst.“

„Bares für Rares“-Fans lachen sich schlapp

Herrlich. Bei den Fans kam die Aktion super an, viele schienen sich vor Lachen nur so zu schütteln. „Das Bild habe ich leider wirklich als WhatsApp Hintergrund und ich muss jedes Mal lächeln, wenn ich die App aufmache“, schreibt beispielsweise eine „Bares für Rares“-Zuschauerin in die Kommentare.

Und eine andere lobt: „Kann nicht jeder tragen, aber unserem Horsti steht es.“ Während ein Dritter einfach nur treffend zusammenfasst: „Bester Mann!“ Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Wir dürfen uns also schon auf die nächsten Aktionen freuen, sie sich Horst und das „Bares für Rares“-Team in den neuen Folgen der ZDF-Trödelshow einfallen lassen werden. Gespannt wartete die Fanszene aber auch auf das Comeback DIESES Händlers. Jetzt Gewissheit bei „Bares für Rares“.