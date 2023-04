„Bares für Rares“: Waldi deutlich – „Schwer, die richtigen Worte zu finden“

Walter ‚Waldi‘ Lehnertz ist eines der Urgesteine der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“. Bereits seit 2013 feilscht der 56-Jährige um die besten Angebote. Und wurde mit seinem Kult-Gebot von 80 Euro zu einem DER Stars von „Bares für Rares“.

Doch wer Waldi nur auf seine Teilnahme bei „Bares für Rares“ reduziert, der tut dem Raritäten-Händler unrecht. Denn Walter Lehnertz hat auch eine sehr karitative Ader und hilft, wo er kann. So auch dieses Mal.

„Bares für Rares“-Star stellt sich ins Tor

„Alter Schwede, das ist manchmal richtig schwer, die richtigen Worte zu finden, um politisch korrekt zu sein. Da mein Hochdeutsch ja nicht das beste ist“, schreibt Walter Lehnertz bei Instagram.

Doch worum geht’s? Im Video klärt 80-Euro-Waldi auf. „So, hier ist der Zettel für das Benefizspiel von der Schule in Paraguay. Und Waldi ist ja Torwart. Ihr wisst ja, Waldi ist Torwart. Handschuhe habe ich mir gekauft. Mein Trikot: Natürlich nicht die Nummer 1, sondern die 80. So, dann sollte die Sonne scheinen, habe ich die Kappe dabei. Ein Ball zum Trainieren habe ich auch. Ey, die kleben richtig die Handschuhe“, freut sich Waldi über seine neue Ausrüstung.

Waldi ist untenrum gut ausgestattet

Doch nicht nur obenrum, sondern auch untenrum ist der „Bares für Rares“-Händler gut ausgestattet. „Ihr seht das: Fußballschuhe, Stutzen und meine heiße Hose. Und da ist – wie sage ich das jetzt politisch korrekt? Ich gehe in die Natur: Das ist ein Schutz, dass den Nüssen am Stamm nichts passiert. Dann kann auch mal ein Ball dagegen kommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt morgen meine Torwarthose noch kriege, für Rentner sind die auch geschützt. Und guckt euch die Beine an, die sind noch von Skate-Fever total durchtrainiert“, jubelt der 56-Jährige.

Wer sich nun ansehen will, welch‘ Figur Waldi im Tor macht … Am 16. Juni 2023 spielt Waldi zusammen mit Bundesliga-Stars wie Nelson Valdez und Ailton im Stadion Oberwerth in Koblenz zugunsten der Stiftung „Fly and help“, die ein Schulbauprojekt in Paraguay unterstützt. Endlich mal wieder gute Nachrichten für Waldi also. Wurde er doch zuletzt um einen riesigen Geldbetrag erpresst.