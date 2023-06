Am Mittwoch (28. Juni) geht das ZDF gleich zweimal mit „Bares für Rares“ auf Sendung. Nach der Mittagsfolge um 15.05 Uhr zeigt der Sender zur Primetime noch eine weitere Folge. Dafür hat Horst Lichter das Walzwerk in Pulheim verlassen und das Kloster Eberbach besucht, in dem er seine Gäste in Empfang nimmt.

Noch in der Nähe von Köln kann Lichter aber zunächst einen echten Hingucker begrüßen – Marie aus Hamburg. Die hat nicht nur ihr Mitbringsel auf Hochglanz poliert, sondern sich selbst gleich ordentlich rausgeputzt. Mit ihrem Auftritt sorgt sie nicht nur bei Lichter für große Augen, auch die „Bares für Rares„-Händler zeigen sich positiv überrascht.

„Bares für Rares“ hat Schlagersängerin zu Gast

Die 27-Jährige ist extra aus Hamburg angereist, wo sie als Schlagersängerin Marie Käfer auftritt, um das Goldarmband ihrer Oma zu verkaufen. Das gerät aber schnell in den Hintergrund, als Marie den Raum betritt. „Gefällt mir sehr“, kommentiert Expertin Wendela Horz die knallroten Haare der Künstlerin.

Aber auch sonst hat sich Marie in Schale geschmissen. Mit passendem rotem Bauchfrei-Top, transparentem Glitzerrock, knapper Hose darunter und hohen Schuhen.

Marie Käfer ist im Auftrag ihrer Oma bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot aus der Sendung vom 28. Juni 2023

„Hier wird gelebt“, kommentiert Horst Lichter ihre Erscheinung. Bei „Bares für Rares“ ist die Partyschlagersängern, weil sich ihre Großmutter nicht getraut hatte, selbst vorbeizukommen. Dabei geht es hier um eine echte Wertanlage: ein Teppicharmband aus Gold. „Es ist luftig, es ist leicht“ – und heute immer noch genauso interessant, wie damals, da ist sich die Expertin sicher.

Marie Käfer kommt bei den Händlern gut an

Und auch beim Preis glaubt Wendela fest an einen großen Batzen Geld. Nämlich zwischen 3.500 Euro und 3.700 Euro. „Da freut sie sich“, kommentiert Marie die Einschätzung, in Gedanken bei ihrer Oma. Horst Lichter ergänzt: „Wer sich gleich auch freuen wird, [Anm. d. Red. sind die Händler], wenn hinten die Tür aufgeht, wenn sie reinmaschiert. Das schwöre ich dir, da geht ein Raunen durch die Händler.“ Mit den Worten „Du bist bezaubernd“, entlässt Horst die Verkäuferin in Richtung Händlerraum und soll recht behalten.

Mehr News:

„Das ist nochmal was fürs Auge hier“, merkt Händlerin Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling gleich mal an. Sie ist es auch, die sich am Ende für das Armband entscheidet und Marie das Geld übergibt – und zwar satte 3.500 Euro. Das edle Schmuckstück wird auch gleich mal angelegt und für die Verkäuferin gibt’s noch einen Spruch auf den Weg. Jedenfalls fast, denn hören kann sie den vermutlich nicht mehr. Während Marie den Raum verlässt, sagt Steve Mandel zum Händler-Team: „Man wusste gar nicht, wo man hinschauen sollte.“

„Ja, das stimmt. Auf die Vorderseite des Armbandes oder auf die Rückseite“, vollendet Wolfgang Pauritsch lachend den Satz.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.