Er ist ein absolutes „Bares für Rares“-Urgestein. Von Anfang an ist Walter ‚Waldi‘ Lehnertz in der ZDF-Trödelsendung am Start. Mit seinem Startgebot von 80 Euro wurde der Kunst- und Antiquitätenhändler aus der Eifel zur echten Kultfigur.

Doch 80-Euro-Waldi kann auch anders. So regt sich der „Bares für Rares“-Star am Dienstag extrem über ein nervtötendes Phänomen auf, das besonders in den sozialen Medien immer wieder zutage tritt. Aber was ist los? Was nervt Waldi so?

„Bares für Rares“-Star redet sich in Rage

„Ich muss jetzt noch mal einen raushauen, das geht mir sowas von auf die Weichteile. Ich freue mich ja über jeden Kommentar. (…) Ich will euch ja auch teilhaben lassen, was hier so abgeht, aber da gibt es immer so Spacken… Haben gewisse Leute hier keinen Stolz mehr?“, redet sich der ZDF-Händler in Rage.

Worum es geht? Waldi spricht von Social-Media-Profilen, die versuchen, echte User mit Bitten um Freundschaftsanfragen zu belästigen. Nach dem Motto: „Ich wollte dir eine Anfrage schicken, das ging nicht, bitte schicke du mir doch eine Freundschaftsanfrage.“

Eine echte Pein, wie Waldi findet. „Bald muss ich einen für Facebook und Instagram einstellen, der die Schwachmaten da rausschmeißt. Also, was stimmt mit Deutschland nicht? Passt auf: Wenn ihr keine Freundschaftsanfrage kriegt, dann ist es halt so. (…) Man, was gehen die Spackos mir hier auf den Senkel“, ist der Kunst- und Antiquitätenhändler sichtlich erbost.

ZDF-Händler Waldi will nicht mehr

Er sei nur noch am Sperren, so Waldi weiter. Seine Forderung: „Bleibt einfach von meiner Seite und lasst uns in Ruhe, die wir hier Spaß haben wollen.“ Von seinen Fans bekommt Waldi massive Unterstützung.

„Lieber Waldi, das sind alles Fake-Profile. Einfach ignorieren oder löschen. Das geht hier allen so. Instagram reagiert nicht darauf, wenn man es meldet“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Es ist auch furchtbar, solche Leute gibt es nicht nur bei Prominenten. Sondern auch bei uns Normalos auch. Die gehen einem echt auf die Nerven, auch ihr die halbnackten Mädels. Das ist nicht mehr normal.“ Ungläubig war zuletzt auch ein anderer Händler bei „Bares für Rares“. Was war geschehen?