Fälschungs-Hammer bei „Bares für Rares“ – Horst Lichter muss einschreiten

Kein Trödelfan kommt an dieser Sendung des ZDF vorbei: „Bares für Rares“ begeistert bereits seit dem Jahr 2017 Jung und Alt. In der mit dem „Deutschen Fernsehpreis“ ausgezeichneten Serie lassen Kandidaten antike Schätze, die sich in ihrem Besitz befinden, von einer Gruppe Händler bewerten und ersteigern.

Moderator Horst Lichter ist von Anfang an dabei und führt gekonnt durch die antiken Besitztümer, die von den Kandidaten der Sendung vorgestellt werden. Besonders spannend wird es, wenn persönliche Geschichten der Kandidaten ins Spiel kommen. In der Folge des heutigen Samstags (09. September) spielten sich jedoch dramatische Szenen ab.

„Bares für Rares“: Kandidatin hatte böse Vorahnung

Alles beginnt ganz harmlos. Kandidatin Rebecca Hansen kommt aus Windeck und trägt fünf Drucke abstrakter Kunst unter ihrem Arm. Sie selbst kann mit den Kunstwerken nicht viel anfangen und stellt fest: „Die Motive sind schon sehr speziell.“ Gefunden hat sie die Drucke auf dem Dachboden ihrer Schwiegermutter, für die sie die Zeichnungen verkaufen möchte.

Zuständig für die Beurteilung der Schätze ist „Bares für Rares“-Expertin Dr. Friederike Werner, die die Drucke sofort begutachtet. Werner stellt fest, dass es sich hier um ein sogenanntes Bestiarium des spanischen Malers Salvador Dali handelt. Signiert sind die Drucke mit dem Namen „Dali“, die Seriennummer lautet 38 von 62. Hier wird jedoch das erste Problem deutlich: Diese Auflage hat es so nicht gegeben. Dann bestätigt die Expertin die schlimme Befürchtung: „Die Blätter sind nachgedruckt, also gefälscht.“ Das Papier wird erst seit dem Jahr 1980 hergestellt, Maler Dali hat jedoch genau ab diesem Jahr keine Kunstwerke mehr signiert. Moderator Lichter ist außer sich: „Ihr macht mich fertig!“

Auch die Zertifikate, die Kandidatin Rebecca mitbrachte, sind laut Expertin gefälscht. Damit verkündet Lichter, dass Rebecca den Händlerraum mit den Fälschungen nicht betreten darf. Die „Bares für Rares“-Kandidatin nimmt diese Niederlage mit Fassung, sie befürchtete eine solche Entwicklung bereits im Voraus. Immerhin gibt Lichter ihr folgende Worte mit auf den Weg: „Du bist herzlich und liebreizend, irgendwann wirst du etwas finden, das wertvoll ist.“ Mit so viel Zuspruch kann Rebecca das Studio sicherlich trotzdem fröhlich verlassen.