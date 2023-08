„Bares für Rares“: Schock im ZDF! Expertin zerstört Rarität

Bei diesen Szenen dürfte sich der ein oder andere Zuschauer an den Kopf gefasst haben. Am Expertentisch von „Bares für Rares“ kommt es nämlich zu einem Unfall mit schwerwiegenden Folgen. Ausgerechnet die Kunstexpertin Dr. Bianca Berding sorgt für Aufregung im Pulheimer Walzwerk.

Diesen Tag dürfte die Expertin von „Bares für Rares“ so schnell nicht mehr vergessen. Während sie eine Rarität begutachtet, kommt es zu einem Zwischenfall. Ein Moment der Unachtsamkeit und zack, fällt plötzlich ein Teil der Porzellan-Figur ab. Doch sie ist nicht die Einzige, die aus Versehen solch einen Schaden anrichtet.

„Bares für Rares“: Expertin lacht peinlichen Moment weg

In der ZDF-Show „Bares für Rares“ gehen die Experten jedem Detail nach, um so viel über das Objekt sagen zu können, wie möglich. Beschädigungen, Punzen, Signaturen – die Raritäten werden buchstäblich auf links gedreht. Dass das allerdings auch mal schiefgehen kann, zeigt ein Clip auf der Instagramseite der beliebten ZDF-Trödelshow.

Dort sieht man Bianca Berding und Horst Lichter, die sich gemeinsam mit den Verkäufern eine Porzellanfigur anschauen. Als die ZDF-Expertin das Objekt umdrehen will, fällt ein kleines Stück der Figur ab. „Ich habe es wieder kaputt gemacht!“, sagt die Doktorin und fängt laut an zu lachen. Anschließend fügt sie hinzu: „Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, es war bereits repariert!“ Im Händlerraum sorgt der Vorfall für ein Déjà-vu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Bares für Rares“-Star Waldi zerstörte Gemälde

Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass etwas zu Bruch geht. Auch Händler Waldi hat eine Rarität auf dem Gewissen. In der Vergangenheit zerstörte er aus Versehen ein altes Gemälde, indem er es an der Staffelei aufspießte. Als er von den Verkäufern der Porzellanfigur hört, was eben bei der Expertise passiert ist, kann er nur schmunzeln.

„Die Bianca ist mir schon richtig sympathisch! Das passiert auch schonmal bei der Expertise“, sagt der Händler aus der Eifel. Böse nimmt es der Expertin am Ende des Tages niemand. Ganz im Gegenteil: Der Unfall sorgte am Set für Lacher.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.