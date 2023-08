„Bares für Rares“: Schock nach Expertise – Kandidatin bricht in Tränen aus

Dass ein Besuch bei „Bares für Rares“ schnell mal zur Achterbahn der Gefühle werden kann, hat die Vergangenheit oft gezeigt. Doch so emotional ist es in der ZDF-Trödelshow nur selten. Petra Cegla lässt ihren Emotionen nach der Expertise von Wendela Horz freien Lauf und kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Pure Emotionen bei „Bares für Rares“! Als eine Kandidatin plötzlich zu schluchzen beginnt, wird Horst Lichter vom Moderator zum Freund. Denn er nimmt Petra Cegla nach Verkündung des Schätzpreises in den Arm. Und bei den Händlern hört die emotionale Reise nicht auf. Die 68-Jährige kann ihr Glück kaum fassen.

„Bares für Rares“: Brosche ist kleines Vermögen wert

Die Kandidatin, die aktuell auf Sylt wohnt, kommt im Auftrag einer Freundin zu „Bares für Rares“. Das Objekt der Begierde ist eine alte goldene Brosche, die mit Edelsteinen besetzt ist. Das geschulte Auge eines treuen Zuschauers wittert hier das ganz große Geld. Und sie sollen Recht behalten.

2.500 Euro möchte die 68-Jährige heute für ihre Rarität haben. Ein gerechtfertigter Preis findet Horst Lichter. Und auch die Expertin hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen als sie zu sprechen beginnt. Denn sie stellt Petra Cegla satte 4.000 Euro in Aussicht! Nach dieser Ansage kann sich die Verkäuferin kaum noch halten. Nachdem der erste Schock überwunden wurde, fängt sie direkt an zu weinen. Unter Tränen nimmt sie die Händlerkarte entgegen und macht sich auf den Weg in die Verhandlung.

Händler reißen sich um alte Brosche

Schon als die potenziellen Käufer das funkelnde Schmuckstück aus der Ferne sehen, sind sie hellauf begeistert. Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger und Co. bieten sich schnell auf 3.500 Euro hoch. Doch erreichen die Gebote tatsächlich die Knaller-Expertise von stolzen 4.000 Euro?

Nicht ganz: Letztendlich kann Wolfgang Pauritsch die Kandidatin überzeugen, die Brosche für einen Gesamterlös von 3.550 Euro zu verkaufen. Überglücklich macht sich die 68-Jährige wieder auf den Heimweg. Ihre Freundin dürfte schon ganz gespannt auf ihre Rückkehr warten.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.