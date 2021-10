„Bares für Rares“: Horst Lichter ist baff, als er DAS hört - „Haut mich jetzt echt um“

Es ist nicht immer nur der Geschmack, der sich verändert – manchmal gibt es auch ganz andere Gründe, warum man etwas heiß Geliebtes plötzlich weggeben will. Genau so ist es bei „Bares für Rares“-Kandidatin Lore aus Göttingen.

Die ist mit einer besonderen Vase zu „Bares für Rares“ gekommen und möchte hier einen neuen Besitzer für das edle Gefäß finden.

„Bares für Rares”: Kandidatin bringt besondere Vase in ZDF-Show

Nachdem sie die Vase lange Zeit nur bewundern durfte, bekam „Bares für Rares“-Kandidatin Lore das edle Teil eines Tages geschenkt.

Auch wenn sie immer noch sehr an der Vase mit dem außergewöhnlichem Design hängt, sagt Lore: „Ich habe Angst, dass sie mir selber kaputt geht“.

„Bares für Rares”: Vase in ZDF-Show zeigt eine besondere Geschichte

Das Besondere: Das Gefäß zeigt eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Kunsthistoriker Colmar Schulze hat natürlich sofort die passende Geschichte auf Lager.

Nach der ausführlichen Erklärung ist Horst Lichter baff. „Das haut mich jetzt echt um“, entfährt es Horst Lichter. Kein Wunder, immerhin wirken sowohl der Kult-Moderator, als auch Kandidatin Lore, als würden sie sich mit griechischer Mythologie auskennen.

„Bares für Rares”: Kandidatin darf sich über eine gute Expertenmeinung freuen

Und wie viel soll das gute Stück jetzt einbringen? Laut Expertenmeinung darf sich Lore über satte 380 bis 450 Euro freuen.

Eine nette Summe, mit der sich die Rentnerin gerne etwas schönes Neues kaufen möchte. Ob sie am Ende auch wirklich so viel für die außergewöhnliche Vase bekommen wird, erfahren die Zuschauer am Montag um 15 Uhr im ZDF.