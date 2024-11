„Bares für Rares“: Mülheimerin sorgt für Beben – Wunschpreis haut Horst Lichter um

Damit hätte „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter nicht gerechnet. Was diese Kandidatin aus Mülheim an der Ruhr für ihre Uhr haben möchte, haut den 62-Jährigen völlig um. Kann das Objekt wirklich so viel wert sein? Nach der Expertise herrscht Gewissheit.

„Bares für Rares“: Paukenschlag bei Expertise

Doch erstmal von vorn: Gabriele Efferoth und Ingrun Meier aus Mülheim an der Ruhr kommen mit einem chicen Schmuckstück zu „Bares für Rares“. Die Freundinnen wollen eine Omega-Uhr an den Mann bringen, die seit 2008 im Besitz von Ingrun Meier ist. Sie hat sie damals bei einem Juwelier gekauft und sie seither gehegt und gepflegt.

Bei dem Modell handelt es sich eine limitierte Edition, welche die Kandidatin einst für knapp 5.000 Euro gekauft hat. Doch zu welchem Preis würde die Mülheimerin ihr gutes Stück heute verkaufen? „Ich würde gerne 12.500 Euro haben“, haut sie raus. Bei dem Preis wird Horst Lichter erstmal schwindelig. Ingrun Meier liegt mit dem Wunschpreis jedoch gar nicht so falsch.

Hammer-Verkauf bei „Bares für Rares“

Experte Sven Deutschmanek taxiert das seltene Schmuckstück sogar auf 15.000 bis 16.000 Euro! Mit dieser Information macht sich die Kandidatin samt ihrer Freundin auf den Weg zu den Händlern, die die Uhr bereits neugierig begutachten.

Nach einem hitzigen Bietergefecht geht das besondere Modell dann letztendlich an David Suppes, der dafür 13.000 Euro hinblättert. „Ich freue mich so! Wir fahren mit viel Geld nach Hause“, sagt die „Bares für Rares“-Kandidatin abschließend. Was ein Deal!

