„Bares für Rares“ ohne Lisa Nüdling? Händlerin äußert Zweifel an ZDF-Show

Die Trödelshow „Bares für Rares“ ist aus dem Nachmittagsprogramm des ZDF nicht mehr wegzudenken. Seit 2013 erfreut sich die Sendung rund um Moderator Horst Lichter großer Beliebtheit und zieht sowohl altes als auch junges Publikum in ihren Bann. Insbesondere die Händler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, halten die Spannung mit ihren Bietergefechten aufrecht.

Eine von ihnen, die schon über sechs Jahre dabei ist, ist Elisabeth Nüdling. Vor der „Bares für Rares“-Kamera wird die Schmuckhändlerin nur liebevoll Lisa genannt. Dass sie selbst mal zum festen Händler-Pool der Sendung gehören würde, sei jedoch nie ihr Plan gewesen.

Lisa Nüdling hat keine Lust auf „Bares für Rares“: „Möchte ich das wirklich?“

Ursprünglich hat sich Lisa Nüdling gar nicht in der Trödelshow gesehen, gibt sie nun zu. Es wäre ein schwerer Verlust für die „Bares für Rares“-Produktion gewesen, auf die erfahrene Gutachterin für Diamanten zu verzichten. Im WDR-Magazin „Hier und heute“ gesteht die 43-Jährige, dass sie anfangs gar kein Interesse an einem Auftritt in dem ZDF-Format hatte.

„‚Bares für Rares“ war auch schon vor sechs Jahren ein wirklich großartiges, tolles Format mit sehr viel Öffentlichkeit und ich glaube, ich hatte da schon ein bisschen Ehrfurcht und wusste nicht: Möchte ich das wirklich? Deswegen habe ich ein bisschen gehadert am Anfang“, erklärt Lisa Nüdling.

Nach ihrem ersten Tag am ZDF-Set haben sich die Sorgen jedoch in Luft aufgelöst. Insbesondere die „herzliche Atmosphäre“ sowie ihre Kollegen seien schließlich die Punkte gewesen, die sie zu dem TV-Job überzeugt haben. „Ich habe es noch keinen Tag bereut, es war eine gute Entscheidung“, betont die „Bares für Rares“-Bekanntheit.

Wenn Lisa Nüdling mal nicht für die Trödelshow vor der Kamera steht, findet man sie in ihrem Kunsthandelgeschäft in Fulda. Den Laden führt Lisa gemeinsam mit ihrer Mutter, die ebenfalls Expertin auf diesem Gebiet ist.