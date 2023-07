Horst Lichter und sein Team von „Bares für Rares“ hatten schon so einige skurrile Gegenstände im Experten-Raum liegen. Was Wenzel aus Donzdorf in Baden-Württemberg jetzt aber in die Show mitgebracht hat, sorgt nicht nur beim ZDF-Moderator, sondern auch bei dem Händler-Team für Wirbel.

Denn der „Bares für Rares„-Verkäufer hat Damenunterwäsche im Gepäck. Dabei handelt es sich allerdings nicht um irgendwelche Dessous, sondern ein ganz besonderes Exemplar mit einer spannenden Historie.

„Bares für Rares“-Verkäufer hat Requisite dabei

Das zarte Stöffchen ist eine Requisite der amerikanischen Schauspielerin Kim Basinger. Die hatte das edle Teil bei den Dreharbeiten zum James-Bond-Film „Sag niemals nie“ mit Sean Connery in der Hauptrolle an.

Im Rahmen eines Preisausschreibens kam es in die Hände des damals noch 20-jährigen Wenzel. Heute hat er keine Verwendung mehr dafür und möchte die zarte Klamotte verkaufen. Um ein Einzelstück handelt es sich dabei allerdings nicht, wie der Experte erklärt. Immerhin kann ein Teil wie dieses beim Dreh schnell mal kaputtgehen und so setzte man schon damals auf mehrere Ausführungen des gleichen Modells. Den Preis für die Unterwäsche sieht der Experte bei mindestens 1.000 Euro.

„Bond Girl“-Dessous sorgen für Wirbel in ZDF-Show

Und was sagen die Händler? Die sind ganz begeistert von dem schlüpfrigen Mitbringsel. Wolfgang Pauritsch hat auch gleich den richtigen Riecher und fragt nach, ob Wenzel damals der glückliche Gewinner war.

„Da es ja keine Neuware ist, fange ich mal mit 80 Euro an“, prescht Walter „Waldi“ Lehnertz dann mit den Verhandlungen voraus. Kollege Pauritsch hingegen zeigt sich noch weiter an der Gewinn-Geschichte interessiert und ist ganz aus dem Häuschen, als er erfährt, dass Wenzel als Dessous-Gewinner namentlich in einer Zeitung genannt wurde.

Damit scheint das Interesse der Händler erst recht geweckt und der Kampf beginnt. Bei 1750 Euro macht Waldi den Sack dann aber zu und schließt den Deal mit den Worten „Viel Geld für so einen Fummel und was ich damit vorhabe, erzähle ich gar keinem“, ab.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.