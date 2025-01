„Bares für Rares“: Aufruhr im Händlerraum – „Da weint sogar der Himmel“

Da staunen die Händler von „Bares für Rares“ nicht schlecht. Das Schmuckstück von Barbara Linke sorgt für eine Begeisterung, die ihresgleichen sucht. Alle potenziellen Käufer bewundern die Diamantbrosche und bieten sofort mit. Ob die erstaunliche Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel bei den Verhandlungen erreicht werden kann?

„Bares für Rares“: Diamantbrosche sorgt für Begeisterung

Schon bei der Expertise wird klar: Die Brosche ist etwas ganz Besonderes. „Das ist ein fantastisches Schmuckstück. Man könnte es sich kaum besser vorstellen“, beginnt Dr. Heide Rezepa-Zabel ihren Vortrag. Weiter erfahren die Zuschauer, dass die Brosche aus den 1930er-Jahren stammt und aus hochwertigen Diamanten und Platin gefertigt wurden.

„Ich habe die Frau Doktor selten mit so einer Leidenschaft reden hören“, wirft Horst Lichter während der Expertise ein. Die Begeisterung merkt auch die Kandidatin und verrät daraufhin schmunzelnd ihren Wunschpreis. „Ich hatte mir 7.000 Euro vorgestellt“, so die Verkäuferin. Da kann die Expertin durchaus mitziehen: Sie taxiert die Brosche auf 7.000 bis 8.000 Euro. Ob die Händler dafür so tief in die Tasche greifen werden?

„Bares für Rares“: Händler machen große Augen

So eine feine Arbeit sehen die Händler auch nicht alle Tage. Kaum überreicht die Kandidatin ihnen die Diamantbrosche geht das Staunen los. „Wow, das ist wirklich meisterhaft“, schwärmt Susanne Steiger beim Blick durch die Lupe. „Das haben wir wirklich selten hier. Da weint sogar der Himmel, dass sie sich davon trennen wollen“, ergänzt Julian Schmitz-Avila.

Kurz darauf fliegen im Händlerraum die Gebote hin und her. Nachdem Susanne Steiger mit 2.000 Euro eingestiegen ist, schaukelt sich das Ganze schnell hoch. Am Ende setzt sich Julian Schmitz-Avila durch und ergattert das beliebte Schmuckstück für sage und schreibe 6.000 Euro. Was ein Deal.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.