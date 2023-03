„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl teilt nachdenkliche Zeilen: „Yvonne und ich“

Wenn Fabian Kahl gerade nicht für „Bares für Rares“ vor der Kamera steht, genießt er eine Auszeit unter freiem Himmel. Allerdings nicht auf dem Anwesen seines Schlosses Brandenstein in Thüringen, sondern in Afrika. Gemeinsam mit seiner Freundin Yvonne lässt es sich der Antiquitätenhändler weit weg vom Showbusiness gut gehen.

Nun teilt der „Bares für Rares“-Star überraschend nachdenkliche Zeilen im Netz. Yvonne und ihm sei während der gemeinsamen Zeit in Afrika einiges klar geworden. Was das für seine Zukunft in Deutschland bedeutet, lässt sich nur erahnen.

„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl genießt Auszeit mit Freundin in Afrika

Über Fabian Kahls Freundin ist zwar nicht viel bekannt, doch das bedeutet nicht, dass der „Bares für Rares“-Händler seine Beziehung geheim hält. Im Gegenteil: Bei Instagram und Facebook veröffentlicht er regelmäßig Aufnahmen mit der hübschen Brünetten, die sie teilweise sogar ganz intim zeigen.

Mit Yvonne ist der 31-Jährige inzwischen seit anderthalb Jahren zusammen, wie er im Februar preisgibt. Welchen Beruf sie ausübt oder wie alt seine Freundin ist, behält das „Bares für Rares“-Gesicht für sich. Nun teilt Fabian Kahl jedoch Zeilen, die erahnen lassen, wie seine Liebste wirklich tickt.

„Bares für Rares“-Händler emotional: „Die kleinen Momente im Leben“

Zu einer Aufnahme aus Afrika, die Fabian Kahl in einem Jeep sitzend zeigt, schreibt der Händler bei Facebook: „Was Yvonne und ich sehr zu schätzen wissen, sind die kleinen Momente im Leben, die uns hier immer wieder begegnen. Die Natur ist einfach außergewöhnlich schön.“ Stolze 12 Tage haben er und seine Partnerin bereits im Busch verbracht. Zwei Wochen, die augenscheinlich einen bleibenden Eindruck beim ZDF-Star hinterlassen und ihn darüber nachdenken lassen haben, was wirklich wichtig im Leben ist.

Seine Fans hält Fabian Kahl via Instagram und Facebook stets auf dem Laufenden über sein „Afrikaabenteuer“. Wer den Thüringer bei „Bares für Rares“ vermisst, muss also einfach nur einen Blick auf die sozialen Netzwerke werfen.