„Bares für Rares“: Fabian Kahl erhält Schock-Nachricht im Urlaub – „Müssen das erstmal verarbeiten“

Am 6. Februar war in der Türkei und in Syrien nichts mehr so wie es war. Ein schweres Erdbeben erschütterte das türkisch-syrische Grenzgebiet. Dabei sind mittlerweile über 43.000 Menschen ums Leben gekommen – unter ihnen auch viele Kinder. Kaum jemand hat von der verheerenden Naturkatastrophe – die laut dem Auswärtigen Amt schon jetzt zu den schlimmsten der vergangenen hundert Jahre zählt – nichts mitbekommen.

Bis auf „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl. Der Kunst- und Antiquitätenhändler, der in der ZDF-Trödelsendung die eine oder andere Rarität ersteigert, macht gerade Urlaub und hat voll alldem nichts mitbekommen. Jetzt wendet sich der 31-Jährige an seine Fans und ist erschüttert, was in den Erdbeben-Gebieten abgeht.

„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl: Schock-Nachricht

„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl verbringt mit seiner Freundin ein paar Tage in Südafrika, ist dort auf Safari-Tour und hat dort kaum Zugang zum Internet. Auf seinem letzten Instagram-Bild vor über einer Woche sieht man den Thüringer eng umschlungen mit seiner Freundin. Seither folgten keine weiteren Posts – bis heute (Samstag, 18. Februar).

In seiner Instagram-Story teilt er die unfassbaren News über die Türkei und Syrien, die ihn offenbar erst jetzt ereilten. „Ihr Lieben. Nach 10 Tagen ohne Internet, haben wir gerade erst von dem Unglück in der Türkei und in Syrien erfahren und sind zutiefst betrübt über dieses Ereignis.“ Und weiter schreibt der „Bares für Rares“-Händler: „Uns fehlen ehrlich gesagt die Worte. Wir müssen das auch erst mal verarbeiten und wünschen allen, die irgendwie davon betroffen sind, viel Kraft.“

Weitere Posts teilt der ZDF-Star nicht mit seiner Community. Aber dem gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen.

Erdbeben: Olaf Scholz mit Videobotschaft

Diesen Samstag versichert Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Videobotschaft „Kanzler Kompakt“ den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien die Solidarität Deutschlands. „Wir können die Katastrophe nicht ungeschehen machen. Aber wir können helfen in der Not. Und Deutschland hilft.“

Weitere News:

Scholz zitiert darin ein türkisches Sprichwort: „Gerçek dost kötü günde belli olur.“ Was in Deutschland so viel heißt wie: „Den wahren Freund erkennt man in der Not.“ Und weiter sagt Scholz: „Und wir sind wahre Freunde. Als Freunde teilen wir Ihren Schmerz und als Freunde lassen wir Sie in der Not nicht allein.“