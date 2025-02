„Bares für Rares“: Händler reiben sich die Augen – „Hatten wir so auch noch nie“

Seit mittlerweile über einem Jahrzehnt sorgt „Bares für Rares“ für spannende TV-Momente und begeistert Millionen von Zuschauern. In der beliebten ZDF-Trödelshow treffen kuriose Fundstücke auf knallharte Händler, während Moderator Horst Lichter für Unterhaltung sorgt.

In der „Bares für Rares“-Folge vom Dienstag (11. Februar) ist es jedoch nicht das Fundstück, das für eine Premiere sorgt, sondern die Kandidaten, die es verticken wollen. Selbst die Händler können ihren Augen kaum glauben.

„Bares für Rares“: Händler reiben sich die Augen

Bei „Bares für Rares“ hat schon so manches Fundstück die Händler zum Staunen gebracht. Doch ausnahmsweise ist es mal nicht die Rarität, die den Händlern in Erinnerung bleibt, sondern die Kandidaten, die es zum Verkauf anbieten. Auch Moderator Horst Lichter und Expertin Dr. Bianca Berding sind sichtlich gerührt von Amelie und Hannes.

+++ „Bares für Rares“-Star Horst Lichter reißt der Geduldsfaden! „Anwälte sind eingeschaltet“ +++

Die beiden Schüler aus dem Schwarzwald sind nämlich mit einer Mission zu „Bares für Rares“ gekommen. Die Klassenkameraden wollen ein Gemälde verkaufen, dass sie aus einem Hotel der Nachbarschaft haben. „Wir haben ein bisschen recherchiert und dann rausgefunden, dass es vielleicht ein bisschen was wert sein könnte“, erklärt Amelie Horst Lichter und Expertin Berding. Danach hätte hre Lehrerin sie bei der Trödelshow beworben. Sie und Hannes hoffen jetzt, dass sie für ihr Fundstück noch 250 bis 500 Euro bekommen. Die wandert dann in die Gemeinschaftskasse für die Abschlussfahrt ihrer Klasse nach Kopenhagen.

+++ „Bares für Rares“: Dreiste Kandidatin will 300.000 Euro – Moderator macht kurzen Prozess +++

„Jetzt, wo ich weiß, wofür das Geld sein soll, würde ich euch gerne einen ganz hohen Preis nennen. Das kann ich aber leider nicht“, muss „Bares für Rares“-Expertin Berding die Schüler aus dem Schwarzwald enttäuschend. „Denn der Künstler wird ganz schlecht gehandelt. Und das Motiv ist jetzt auch nicht so selten“, erklärt sie den beiden Teenies. Sie denkt, das Bild ist noch etwa 150 bis 200 Euro wert.

Händler sind baff

Als die „Bares für Rares“-Händler sehen, wer da vor ihnen steht, sind sie baff. „Ihr habt uns ein altes Bild mitgebracht, und seid doch noch so jung“, meint Daniel Meyer. Als Amelie und Hannes erzählen, warum sie hier sind, gibt’s kein Halten mehr. „Tolle Story, hatten wir so auch noch nicht“, merkt David Suppes an.

Mehr News:

Und schon flattern die ersten Gebote ein. Und schneller, als Amelie und Hannes „Bares für Rares“ sagen können, liegt das höchste Gebot schon bei 350 Euro. Doch plötzlich zieht Suppes nach. „Ich finde, ihr solltet vor allem eine geile Klassenfahrt haben. Deshalb biete ich 400 Euro“, überrascht er die Teenies. Doch hier hört das Feilschen nicht auf! „Weil ich den Kunst-Leistungskurs schätze, gibt’s von mir 450 Euro“, legt Sarah Schreiber nach. Und damit gehört das Gemälde ihr und 450 Euro wandern in die Klassenfahrt-Kasse von Amelie und Hannes. Ein Ausgang, mit dem jeder zufrieden sein dürfte.

Neue Folgen „Bares für Rares“ gibts immer um 15.05 im ZDF oder vorab in der ZDF-Mediathek.