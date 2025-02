„Bares für Rares“-Star Horst Lichter reißt der Geduldsfaden! „Anwälte sind eingeschaltet“

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter wendet sich im Netz mit einer wichtigen Botschaft an seine Fans!

Der Star der ZDF-Trödelshow warnt vor einer fiesen Falle, die „Bares für Rares“-Fans zum Verhängnis werden könnte, wenn sie darauf reinfallen.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter warnt

Normalerweise kennt man den „Bares für Rares„-Moderator Horst Lichter als stets gut gelaunten, humorvollen Entertainer, der mit seinen lockeren und frechen Sprüchen für gute Laune sorgt. Doch auf der Social-Media-Plattform Instagram ist er ausnahmsweise mal nicht zum Scherzen aufgelegt. Hier zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Der Moderator spricht eine eindringliche Warnung an seine Follower aus.

+++ „Bares für Rares“: Und plötzlich wurde es eiskalt im Raum +++

Horst Lichter schreibt: „Achtung Falle! Ihr Lieben, die im Netz kursierenden Anzeigen, in denen es heißt, ich werbe für Bitcoins oder andere Investitionen sind ein Fake!“ Der „Bares für Rares„-Star betont, dass er noch nie Investitionstipps gegeben habe und auch in Zukunft nicht plane, damit anzufangen. Sein Appell an die Fans ist unmissverständlich:

„Ich bitte euch, nicht auf diese Betrugsmasche reinzufallen“, schreibt Lichter weiter. Wer also solche Werbeanzeigen im Internet sieht, sollte sie ignorieren und keinesfalls auf die vermeintlichen Angebote eingehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Unter dem Beitrag gibt der „Bares für Rares“-Moderator bekannt, dass er bereits rechtliche Schritte in die Wege geleitet habe: „Die Anwälte sind eingeschaltet.“ Doch da die Urheber der gefälschten Werbung im Ausland sitzen, sei es schwierig, die Übeltäter zu belangen und der Betrugsmasche ein Ende zu setzen.

Das erste Mal berichtete Horst Lichter im Juni 2021 von der Betrugsmasche. Am Mittwoch (5. Februar) teilte er den Beitrag erneut in seiner Instagram-Story.