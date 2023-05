„Bares für Rares“-Händler hinter den Kulissen – diese Aufnahme geht ans Herz

Es sind nicht nur die außergewöhnlichen Mitbringsel, die in jeder „Bares für Rares“-Folge für Abwechslung sorgen, sondern auch die wechselnden Händler-Teams. Während ZDF-Moderator Horst Lichter bereits von Anfang an mit dabei ist, gab es in der Vergangenheit bereits einige Neuzugänge und Abschiede bei den Händlern.

Wenn die Konstellationen hier auch variieren, so bleibt die gute Laune bei den Beteiligten bestehen. Trotz teilweise knallharter Händler-Kämpfe, verstehen sich die „Bares für Rares„-Bekanntheiten auch hinter den Kulissen blendend, wie ein Instagram-Video jetzt nochmal zeigt.

„Bares für Rares“-Händler nehme privates Video auf

Neben ihrem Mitwirken in der TV-Show haben die Händler vor allem eins gemein, sie unterhalten ihre eigenen Verkaufsstätten. Dabei hat sich ein jeder von ihnen auf unterschiedliche Dinge festgelegt. Bei Markus Wildhagen ist es ein umfassendes Repertoire an filmtauglichen Antiquitäten (hier mehr dazu).

Auf seiner Ausstellungsfläche in Düsseldorf erwarten Interessierte „Mehr als 20.000 Einzelstücke zum Verkauf und Requisitenverleih.“ Und das bereits seit 30 Jahren – 2023 feiert Markus Wildhagen Jubiläum. Ein Anlass, den auch sein Team von „Bares für Rares“ nicht unkommentiert lassen will und deshalb ein Video am ZDF-Set für ihn aufgenommen hat.

Händler gratulieren Kollege

Zunächst einmal gibt es jede Menge Komplimente für Wildhagen. Als Wolfgang Pauritsch das Jubiläum anspricht, schiebt er gleich noch hinterher „Der ist doch erst 30.“ Es folgt Zustimmung von Julian Schmitz-Avila, Lisa Nüdling, Roman Runkel und Daniel Meyer.

„Alles Gute wünschen wir dir“, heißt es von Pauritsch. „Auf die nächsten 30“, sagt Schmitz-Avila. Kollege Daniel Meyer pustet zur Feier des Tages mit den Worten „Dass du’s weiterhin so fruchtbar treiben lässt“, gleich mal die Federkrone einer Pusteblume weg.

Wenn es auch lustig anmutet, wie die Händler dicht an dicht nebeneinander sitzen und ihre Glückwünsche vortragen, so ist es auch eine Szene, die ans Herz geht. Immerhin zeigt sich hier, dass aus Kollegen anscheinend Freunde geworden sind.

Markus Wildhagen jedenfalls ist begeistert von dem Video und veröffentlicht es prompt auf seinem Instagramkanal. Dazu schreibt er: „Vielen Dank für eure lieben Glückwünsche.“

