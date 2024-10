„Bares für Rares“-Kandidat bleibt stur: Händler haben nicht die geringste Chance

Bei „Bares für Rares“ ist wieder einiges los. Am Dienstagnachmittag (15. Oktober) finden einige Juwelen ihren Weg ins Pulheimer Walzwerk. Die Kandidaten Katja Richter und Wilfried Gohsens kommen mit einem einzigartigen Stuhl zu Horst Lichter an den Tresen. Doch nachdem das Paar ihren Wunschpreis nennt, nehmen die Dinge plötzlich ihren Lauf.

„Bares für Rares“: Enttäuschende Expertise

Die Kandidaten halten große Stücke auf den mitgebrachten Stuhl. Er macht nicht nur optisch was her, sondern ist auch noch ein Unikat. Experte Colmar Schulte-Goltz nimmt das gute Stück erst einmal unter die Lupe und erzählt etwas zur Herkunft, dem Alter und dem Zustand.

So weit, so gut. Als es um den Wunschpreis geht, wird es spannend. Wilfried Gohsens möchte nämlich 3.000 Euro für sein Objekt haben. Der Experte kann ihm lediglich 1.200 bis 1.500 Euro in Aussicht stellen – also gerade einmal die Hälfte. Trotzdem stimmt das Paar zu für diesen Preis abzugeben. Im Händlerraum sieht das Ganze aber plötzlich völlig anders aus.

Die Händler können erstmal wenig mit dem Stuhl anfangen und starten daher mit 300 Euro. Für die Kandidaten viel zu wenig: „Dann wird das heute nichts mehr. (…) Der unterste Preis ist bei 3.500 Euro“, sagt Wilfried Gohsens plötzlich. Und das, obwohl er bei der Expertise dem Schätzpreis von maximal 1.500 Euro zugestimmt hat!

So tief möchte keiner der Händler hier in die Tasche greifen. Eine Frage bleibt jedoch offen: Woher kam der Sinneswandel? „Wie der Stuhl dort stand und wenn man sich dann selber reden hört und die Vorzüge spürt… Dann merkt man selber, dass es nicht geht. Ich kann das dann einfach nicht machen“, erklärt der Kandidat im anschließenden Interview. Prompt macht sich das Paar dann wieder auf den Nachhauseweg – ohne Geld, aber dafür mit dem Stuhl.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.