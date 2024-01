„Bares für Rares“: Verkäufer bringt Expertin zur Verzweiflung – „Tut mir ein bisschen weh“

Tagein, tagaus sehen und bewerten die Experten von „Bares für Rares“ allerlei Raritäten, welche auf ihrem Tresen landen. Von hochwertigem Schmuck über alte Gemälde oder seltenem Porzellan ist alles dabei. Die Verkäufer geben sich dabei natürlich alle Mühe, damit ihre mitgebrachten Stücke in einem bestmöglichen Zustand in das Pulheimer Walzwerk gelangen. Doch manche meinen es einen Ticken zu gut – und bewirken letztendlich das Gegenteil.

„Bares für Rares“: Wendela Horz schockiert

Kandidat Peter Richter kommt mit zwei Kerzenständern aus Silber zu „Bares für Rares“. Der 73-Jährige hat die Objekte in einem Schrank gefunden und möchte diese nun loswerden. Beim ersten Blick ist Expertin Wendela Horz sichtlich angetan. Und auch Moderator Horst Lichter bekommt funkelnde Augen.

„Ach, und wenn die geputzt sind und dann blinken“, schwärmt er drauflos. Prompt unterbricht ihn der Verkäufer und merkt an: „Ich hab da schon ordentlich mit Zahnpasta und einer Zahnbürste geschrubbt!“ Für Wendela Horz eine perfekte Überleitung. „Genau das wollte ich gerade sagen. Und das tut mir ein bisschen weh. Es ist schon ein bisschen verputzt hier“, sagt die Expertin mit verzogener Miene. Ist das etwa ausschlaggebend für den Ausgang der Expertise?

„Bares für Rares“: Händler übersehen es

Kurz gesagt: Am Wert ändert es nicht allzu viel. Schließlich kann man das Ganze mit ein wenig Arbeit wieder in einen einwandfreien Zustand bringen. So kommt es auch, dass die Expertin beide Teile auf eine gesamte Summe von 800 Euro taxiert. Ab zu den Händlern!

Die sind bereits nach kurzer Zeit begeistert von den Objekten und starten in das Bietergefecht. Letztendlich kann Peter Richter über 620 Euro von Händler Friedrich Häusser freuen und geht mit einem guten Gefühl wieder nach Hause.

Mehr Nachrichten heute:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.