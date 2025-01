„Bares für Rares“: Kandidat aus Essen sorgt für Wirbel – plötzlich verlässt Susi sogar das Set

Peter Kirschbaum aus Essen kommt am Freitagnachmittag (17. Januar) im Auftrag zu „Bares für Rares“. Der 67-Jährige möchte ein Armband im Namen einer Freundin seiner Frau an den Mann bringen. Am Expertentisch soll Patrick Lessmann mehr über das Schmuckstück erzählen.

Nach einer eher ernüchternden Expertise geht es für den Kandidaten aus Essen in die Verhandlung mit den Händlern. Was dort passieren soll, sieht man bei „Bares für Rares“ auch nicht alle Tage. Das Armband sorgt für ein irres Bietergefecht! Am Ende verlässt Susi sogar das Studio. Was ist denn da passiert?

„Bares für Rares“: Schmuck sorgt für große Augen

Während der Expertise erfährt der Zuschauer, dass das Armband von keinem Geringeren als Christian Dior gefertigt worden ist. Zwar handelt es sich beim Material nicht um reines Gold, doch der große Name und der Zustand bringen den Schätzpreis trotzdem auf gute 300 bis 350 Euro.

Peter Kirschbaum stimmt zu für diesen Preis zu verkaufen und macht sich auf in den Händlerraum. Als er den potenziellen Käufern das gute Stück präsentiert, machen alle große Augen. Vor allem Susis Juwelier-Herz schlägt bei dem Anblick höher. Und tatsächlich bieten alle fünf Händler bei dem Armband von Christian Dior mit.

Susi verlässt das „Bares für Rares“-Set

Schnell wird klar: Die Expertise wird an diesem Tag deutlich überboten. David Suppes und Benjamin Leo Leo treiben zusammen mit Susi den Preis immer weiter in die Höhe. Letztendlich kann sich die Juwelierin das Schmuckstück nach einem harten Kampf sichern und blättert dafür schlappe 800 Euro hin.

Nachdem sie dem Kandidaten sein Geld gegeben hat, packt sie das Armband in die Schachtel und nimmt Reißaus. „Ich bin jetzt weg“, sagt sie zu ihren Kollegen und verlässt das Studio. Die restlichen Händler nehmen diesen dramatischen Abgang mit Humor und winken ihr lachend hinterher.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.