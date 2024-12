Irre Szenen bei „Bares für Rares“ – „Ein einziger Fiebertraum“

„Bares für Rares“ gehört zu den erfolgreichsten Formaten im ZDF. Kein Wunder also, dass die Trödelshow auch auf Social Media äußerst beliebt ist. Die Accounts auf Instagram und Facebook haben Tausende Follower.

Dort bekommen sie regelmäßige Inhalte geliefert, die über die Sendung hinausgehen. Zum Ende des Jahres stellt die Redaktion von „Bares für Rares“ ein Video mit den fünf lustigsten Momenten aus 2024 zusammen. Die Reaktionen darauf sind eindeutig.

„Bares für Rares“ teilt lustigste Fälle aus 2024

Das Video beginnt mit einem Kandidaten, der mit seinem Wohnort für Lacher gesorgt hat. Er erwähnt in seinem Gespräch mit Horst Lichter häufiger seine Heimat Bad Kösen und bringt den Moderator damit aus dem Konzept. Auf Platz vier ist die Verabschiedung eines Kandidaten, der es etwas zu gut gemeint hat. „Auf Wiedersehen. Ade. Goodbye. Arrividerci. See you later, alligator“, sagt der Mann auf seinem Weg raus.

Weiter geht es mit zwei Kandidatinnen, die am Expertentisch plötzlich anfangen zu singen. Horst Lichter steigt mit ein und schwenkt seine Arme zum Takt in der Luft. Auf Platz zwei landet ein Moment zwischen dem Moderator und Dr. Heide Rezepa-Zabel. Er bezeichnete die Farbe ihrer Bluse nämlich prompt als „Feine Kalbsleberwurst“. Den Thron bekommt Sven Deutschmanek für einen flotten Spruch an Horst Lichter.

„Bares für Rares“-Fans werden deutlich

Der „Bares für Rares“-Account selbst schreibt unter das Instagramvideo bloß „2024 war ein einziger Fiebertraum“. Das sehen wohl auch manche Zuschauer so. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook sorgt das Video für Lacher bei den Fans. In den Kommentaren lassen sie ihrer Freude freien Lauf:

„Horst ist einfach eine Legende! Das ist episch.“

„Sehr lustiges Video. Auf viele weitere lustige Momente mit euch!“

„Sven und Horst sind ein richtiges Dream-Team. Das war voll witzig.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.