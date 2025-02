„Bares für Rares“: Wunschpreis verschlägt Horst Lichter den Atem – „Alter Schwede!“

Am Freitagnachmittag (7. Februar) kommen Corinna und Peter Müller aus Neustadt mit einer echten Rarität zu „Bares für Rares“. Das Ehepaar möchte die aufziehbare Pferdekutsche von Experte Detlev Kümmel überprüfen lassen und sie anschließend an den Mann bringen. Mit ihrem Wunschpreis hätte vor allem Horst Lichter allerdings nicht gerechnet.

Überraschender Wunschpreis bei „Bares für Rares“

„Mit dem Pferd hat nie jemand gespielt. Auch mein Papa schon nicht. Das lag im Endeffekt von Anfang an auf dem Schrank in einem Karton. Da lag es bis heute“, erklärt die Kandidatin im Interview. Kurz darauf landet das Spielzeug dann auf dem Expertentresen von Detlev Kümmel, der auf den ersten Blick sehr angetan davon ist.

+++ „Bares für Rares“: Experte weist Kandidaten in die Schranken – „Bisschen übertrieben“ +++

Und auch Horst Lichter outet sich als Fan der aufziehbaren Pferdekutsche. Besonders interessant an diesem Stück ist dabei der Zustand. Außerdem kommt die Rarität mit dem Originalkarton daher, was den Wert in der Regel ebenfalls steigert. Nach der ausführlichen Expertise möchte Horst Lichter wissen, was das Paar am Ende des Tages dafür haben möchte. Mit dieser Antwort hat er allerdings nicht gerechnet.

„Das haut mich jetzt aber um“

Die Kandidaten haben eine deutliche Vorstellung davon, was das Spielzeug an Geld bringen soll. „Papa hat gesagt um die 1.000 Euro“, so Corinna Müller. „Alter Schwede! Das haut mich jetzt aber um!“, ruft Horst Lichter daraufhin.

+++ „Bares für Rares“: Und plötzlich wurde es eiskalt im Raum +++

Der Wunschpreis ist jedoch alles andere als unrealistisch: Detlev Kümmel taxiert die Pferdekutsche auf 900 bis 1.200 Euro. Am Ende verkauft das Ehepaar ihr Objekt an Elke und nimmt dann 800 Euro mit nach Hause. Was ein Deal!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.