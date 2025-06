„Bares für Rares“: Kandidatin baff – Wunschpreis sofort mehr als verdoppelt!

Bei „Bares für Rares“ landet so einiges auf dem Händlertisch – von Kuriositäten bis zu wahren Schätzen. Doch was Kandidatin Conny mit ins Pulheimer Walzwerk bringt, sorgt selbst bei den erfahrenen Händlern für große Augen: Ein kunstvoll gearbeitetes Armband in Form einer Schlange. Das auffällige Stück stammt aus dem Familienbesitz, genauer gesagt von der Großmutter ihres Mannes. Conny hofft nun, dass das Schmuckstück für eine hübsche Summe den Besitzer wechselt.

Die gelernte Floristin ist neugierig, aber ahnungslos, was genau sie da in Händen hält. Denn der wahre Wert zeigt sich erst bei der Expertise – und genau da wird es spannend.

„Bares für Rares“: Expertise macht baff

Expertin Heide Rezepa-Zabel nimmt sich dem Schmuckstück an und ist direkt fasziniert. Das goldene Schlangenarmband stammt aus den 1920er Jahren und ist ein echtes Art-Déco-Unikat. Besonders ins Auge stechen die beiden kleinen Steine, die der Schlange als Augen eingesetzt wurden. Doch das Armband hat die Jahrzehnte nicht ganz spurlos überstanden. Es zeigt deutliche Gebrauchsspuren und müsste aufwendig restauriert werden.

Conny bleibt trotzdem realistisch. Sie wünscht sich 500 Euro. Doch dann folgt der Knaller.

„Bares für Rares“-Armband Foto: ZDF Screenshot

„Bares für Rares“: Händler beißen an

Heide Rezepa-Zabel hat bessere Nachrichten. Sie schätzt das Stück, trotz der nötigen Reparaturen, sogar auf stolze 1.400 Euro. Die Freude bei Conny ist groß und die Händlerkarte sicher.

++ auch interessant: „Bares für Rares“: Ehepaar aus NRW lehnt Deal trotzig ab – wegen 10 Euro ++

Im Händlerraum ist besonders Experte Fabian Kahl sofort elektrisiert und verrät, dass er selbst bereits ein ähnliches Schlangenarmband besitzt. Er startet direkt mit einem Angebot von 1.000 Euro. Kollegin Elisabeth Nüdling legt nach: 1.100 Euro. Wer beißt sich fest?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Kahl bleibt dran und geht auf 1.250 Euro hoch. Das reicht, Conny ist zufrieden, Kahl ebenso. Der Deal ist somit perfekt.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.