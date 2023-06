„Bares für Rares“: Trotz Hammer-Expertise, Horst Lichter serviert Verkäuferinnen ab

Einmal die Händler von „Bares für Rares“ treffen und dann auch noch mit dem großen Geld nach Hause gehen, davon träumen wohl viele der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich mit ihren Raritäten für die ZDF-Show bewerben.

Und auch Christine Wilhelm und Natalie Brogle aus Baden Württemberg haben ein ähnliches Vorhaben. Zumindest sind sie guter Dinge, bevor sie mit ihrer Brosche im Gepäck den Experten-Raum betreten. Doch dann ist es ausgerechnet „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter, der sich plötzlich quer stellt.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter hegt Zweifel

„Ich denke, dass die Brosche eine Rarität ist und wir sind gespannt, wie alt sie ist“, sagt Tochter Natalie. Mit ihrer Vorahnung soll sie recht haben, wie sich im anschließenden Gespräch mit Kunsthistorikerin Heide Rezepa-Zabel schnell herausstellt.

„Oh, mein Gott. Wenn das hier so aussieht, dann geht’s um etwas Besonderes“, schlussfolgert Horst Lichter, der vor den Frauen ankommt. Gleichwohl er schon hier erste Zweifel daran hegt, ob „Bares für Rares“ wirklich die richtige Anlaufstelle ist. Rezepa-Zabel spricht bereits von Labor, dann trifft das Mutter-Tochter-Gespann ein.

Moderator trifft bittere Entscheidung

Im Gespräch mit den Verkäuferinnen stellt sich raus, bei der außergewöhnlichen Brosche handelt es sich um ein Geschenk einer alten Dame, die Christine lange Zeit gepflegt hatte. Das Schmuckstück „lag jetzt immer in der Schublade“, nun soll es endlich wieder zur Schau gestellt werden.

Sind die Formalitäten erstmal geklärt, legt die Expertin los und spricht von „Handarbeit“ und einer „sehr aufwendigen Arbeit mit einem reichen Diamanten besetzt.“ Was hier so vielversprechend klingt, ist es auch. Dann merkt sie an: „Für einen Stein dieser Größe und dieser Qualität würde ich immer empfehlen, eine ordentliche Labor-Untersuchung durchführen zu lassen und ein Zertifikat zu erstellen.“

Als Preisspanne gibt die Expertin eine Summe zwischen 20.000 Euro und 35.000 Euro an. Es ist eine Hammer-Expertise und doch gibt es einen Haken. Denn Horst Lichter will die Frauen nicht in den Händlerraum schicken, sondern zurück nach Hause.

Dass er die Verkäuferinnen hier so knallhart abserviert, hat einen guten Grund. „Ich würde euch dringend empfehlen, mit diesem Stück zu jemandem zu gehen, der euch ein vernünftiges Zertifikat macht.“ Anschließend sind die beiden herzlich dazu eingeladen, es nochmal in der Show zu versuchen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.