Sorge um Fabian Kahl: „Bares für Rares“-Dreh abgesagt

Er ist sonst immer der gut gelaunte Typ in der Runde, derjenige, dessen Herz für edlen Schmuck und die schönen Dinge schlägt – doch nun muss „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl sich und seinem Körper ein wenig die Ruhe antun. Was war passiert?

Am Samstag (1. Februar 2025) meldete sich der 33-jährige Thüringer via Instagram bei seinen Fans. „Eigentlich wollte ich morgen nach Köln ans Set fahren, um ‚Bares für Rares‘ zu drehen. Daraus wird jetzt nichts“, so Fabian Kahl, und weiter: „Mich hat eine ordentliche Trachitis erwischt. Wunderbar.“

Große Sorge um „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl

Mit einer Trachiteis, also einer Infektion der Luftröhre, ist nicht zu spaßen. Doch es wurde noch schlimmer. „Danke für die zahlreichen Genesungswünsche. Leider komme ich nicht dazu, euch allen persönlich zu antworten, aber ich weiß das sehr zu schätzen. Mein Fieber ist leider gerade auf 40,6 Grad gestiegen und somit haben wir uns entschieden, in die Notaufnahme zu fahren, um diverse Tropenkrankheiten ausschließen zu können.“

++ „Bares für Rares“-Expertin wird deutlich: Das darf man heute nicht mehr sagen ++

Zum Glück konnte der langjährige „Bares für Rares“-Händler rasch Entwarnung geben. „Es scheint sich ’nur‘ um eine Influenza zu handeln. Der Arzt meinte jedoch, dass es genau richtig war, direkt bei den ersten Symptomen vorbeizukommen“, so Kahl. Viele würden damit zu lange warten, würden erst ihren Arzt konsultieren, wenn sich der Zustand bereits verschlechtert habe.

„Besonders bei Krankheiten wie Malaria ist eine frühzeitige Diagnose entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, bei Fieber oder anderen Beschwerden nach einer Reise in ein Tropengebiet sofort ärztlichen Rat einzuholen“, erklärt der ZDF-Star. Wahre Worte des Mannes, der im Januar noch in Uganda unterwegs war. Und jetzt erst einmal: Gute Besserung!

Fabian Kahl ist seit dem Jahr 2013 fester Bestandteil des Händlerteams von „Bares für Rares“. Kahl ist ein hochtalentierter Fotograf, sein Bildband „Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor“ erschien im „teNeues“-Verlag.