„Bares für Rares“: Irrer Deal! Käufer tauscht Porzellan gegen Brust-Creme

Wer bei „Bares für Rares“ zu Fabian Kahl, Susanne Steiger und Co. möchte, muss zunächst mal an Horst Lichter vorbei. Der ZDF-Moderator war von Anfang an dabei und ist auch nach zehn Jahren noch an jedem Objekt interessiert, wie bei der ersten Folge. Kein Wunder, immerhin gibt’s zu den meisten Raritäten auch eine spannende Geschichte zu erzählen.

Erbstück, Flohmarktfund, Ebay-Kauf – der „Bares für Rares„-Moderator hat schon einiges gesehen und gehört. Dass sich hinter der zunächst unscheinbar wirkenden Porzellanfigur seines Namensvetters Horst aus Niedersachsen allerdings das Drehbuch für eine Comedy-Show verbirgt, hätte Horst Lichter nicht gedacht.

„Bares für Rares“-Verkäufer erzählt irre Geschichte

Angereist ist Verkäufer Horst mit seiner Stieftochter Petra. Seine Internet-Recherchen machten den Rentner bislang nicht schlauer und so will er sein Glück in der Trödelshow versuchen. Bevor die Experten-Meinung von Bianca Berding ins Spiel kommt, soll Horst zunächst erzählen, wie er in den Besitz der Figur gekommen ist.

Aber erstmal muss er Horst Lichter davon überzeugen, dass er bereits seit 18 Jahren im Ruhestand ist. Eine Tatsache, die der Moderator mit Blick auf seinen Gast kaum glauben kann. Dass er im Außendienst bei einer großen deutschen Tageszeitung gearbeitet hat und nichts mit dem Verkauf von Schönheitscremes zu tun hatte, überrascht Horst Lichter.

In Sachen Creme liegt er bei Horst allerdings unwissend trotzdem richtig. Denn die steht in direkter Verbindung zu der kleinen Porzellanfigur auf dem Expertentisch.

„Bares für Rares“-Verkäufer schmuggelte Brust-Creme in die DDR

Horst aus Niedersachsen erklärt: „Ich habe die Figur eintauschen können, gegen Brust-Vergrößerungs-Creme.“ Dann wird er nochmal genauer und sagt: „Die gab’s damals in der DDR nicht. Und da hatte ich eine Bekannte, die hat eine Tochter gehabt und die hat den Wunsch gehabt, Brust-Vergrößerungs-Creme zu bekommen aus dem Westen.“

Weil Horst die Busen-Creme über die Grenze schmuggelte, gab’s als Dankeschön die kleine Figur. „Das ist die erste Porzellanfigur, die in die Geschichte eingeht, die bezahlt wurde mit Brust-Vergrößerungs-Creme“, stellt Horst Lichter amüsiert fest.

Der Moderator muss sich erstmal sammeln, bevor seine Kollegin mit der Expertise loslegen kann. So richtig lässt ihn die Geschichte nicht los, bis er sich schließlich eingesteht: „Sowas Bescheuertes habe ich noch nie gehört.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.