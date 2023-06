„Bares für Rares“-Experte Sven verabschiedet sich – „Noch vier Drehtage“

Irgendwann ist auch einmal genug. Genug mit dem Trödel fremder Leute, genug mit Drehstress und Expertisen. Das dachte sich wohl auch „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek und gönnt sich nun ein kleines Päuschen.

Ja, der 46-jährige Kunst- und Antiquitätenhändler aus Steinheim braucht mal ein wenig Ruhe. Und die nimmt er sich jetzt auch, wie der „Bares für Rares“-Experte via Instagram-Posting verrät. „Entspanne ich oder denke ich nach? Noch 4 Drehtage – dann geht es in den wohlverdienten Urlaub. Fast 10 Jahre Bares für Rares hinterlassen ihre Spuren“, schreibt der ZDF-Star zu einem Foto, das ihn mit nachdenklicher Miene zeigt.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek macht Urlaub

Ob er mit den angesprochenen Spuren die zwei Fältchen auf seiner Stirn meint, wir wissen es nicht. Die Fans und Follower des 46-Jährigen jedenfalls freuen sich für ihren liebsten Trödelexperten und nehmen ihm auch gleich die Sorge mit den „Spuren“.

„Hast Dich gut gehalten“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Ich sehe auch keine Spuren. Es ist alles gut so wie es ist.“ Ein Dritter ergänzt: „Ach, du wirst doch jetzt nicht aufgeben! Kurz mal ein Nickerchen und dann geht’s weiter, schließlich brauchen wir jeden von euch, denn es heißt ja: Bares für Rares.“

„Bares für Rares“-Stars im „Fernsehgarten“

Deutschmanek hatte in der letzten Zeit aber auch gut zu tun. Neben den Dreharbeiten bei „Bares für Rares“ unterstützte er mit seiner Kollegen Lisa Nüdling am vergangenen Sonntag Andrea Kiewel bei ihrem Trödelmarkt-„Fernsehgarten“.

Klar, dass das einigen Fans noch gut im Kopf geblieben ist. „Bei Kiwi am Sonntag hast du eine klasse Figur neben Lisa abgegeben. Schöne Zeit für dich“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Und bezogen auf die Jahre, die ihre „Spuren“ hinterließen, scherzt ein weiterer Fan: „Nicht nur Bares für Rares, auch ‚Wer weiß denn so was?‘ und Trödeln mit der Dampfplauderin Kiwi, die dir nie zugehört hat.“ Was war denn da los? Horst Lichter bekam es mit Fakes zu tun.