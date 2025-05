„Bares für Rares“: Diamant-Ring überwältigt Händler – Preis liegt im vierstelligen Bereich

Für Justine Willig und Angelika Goczol hat sich der Gang ins Pulheimer Walzwerk gelohnt. Die beiden Frauen (Patenkind und Patentante) haben etwas Funkelndes dabei, das sie gerne bei „Bares für Rares“ verkaufen wollen – einen mit Diamanten und Saphiren besetzten Ring.

Er gehörte einst Angelikas Schwiegermutter und soll ihr und ihrem Mann jetzt noch ein bisschen Geld einbringen. Ein bisschen ist gut, die „Bares für Rares“-Kandidatin sahnt im vierstelligen Bereich ab!

Doch was macht den Ring so besonders?

„Bares für Rares“: Diamant-Ring macht baff

Laut ZDF-Expertin Wendela Horz handelt es sich um einen 750er-Weißgold-Ring mit verschiedenen Schliffformen, der in den 1970ern hergestellt wurde. Der Ring-Kopf hat acht Diamanten im Brillantschliff sowie acht Saphire und ist in hervorragender Qualität. Die Steine wiegen zusammen 0,8 Karat. Horz glaubt, dass er nicht in Europa entstanden ist, sondern möglicherweise in Südostasien. Und sie findet: „Er würde sich auch als Verlobungsring eignen.“

Der Ring hat es den „Bares für Rares“-Händlern angetan. Foto: ZDF

Klingt doch ganz verlockend! Angelika und ihr Patenkind würden sich deshalb auch über 1.500 Euro freuen. Doch so ganz hoch ist die Expertise dann doch nicht. Wendela Horz schätzt den Wert auf 800 bis 1.000 Euro. Kein Problem für die Frauen: „Besser als gar nichts.“

„Bares für Rares“: Händler können nicht genug bekommen

Im „Bares für Rares“-Händlerraum stößt das Schmuckstück auf große Begeisterung. Die Händler probieren den Ring nacheinander selbst an und geben ihre Einschätzungen ab. So hat Wolfgang Pauritsch aufgrund der Steine eine Vermutung: „Blau für die Treue, der Diamant für die Unendlichkeit – ein Liebesbeweis. Den hat bestimmt einmal ein Mann einer Frau geschenkt.“

Als endlich Gebote abgegeben werden, reißen sich die ZDF-Händler geradezu um den Ring. Und kommen am Ende den Verkäuferinnen entgegen, die sich zumindest einen vierstelligen Betrag wünschen. Mit 1.000 Euro, die Elke Velten-Tönnies zu guter Letzt zahlt, wird Angelikas Wunsch im Händlerraum schließlich erfüllt.

„Wir mussten gar nicht so viel machen, die Händler haben sich gut alleine überboten und sind zu einem tollen Ergebnis gekommen“, freut sich ihre Nichte Justine. Und Angelika hat auch schon eine Idee, was jetzt mit dem Geld veranstaltet wird: Ihr Mann braucht dringend ein neues Motorrad!