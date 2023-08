„Bares für Rares“-Star halbnackt am Strand: „Habe mich gerade verliebt“

Heutzutage ersetzt die Social-Media-App Instagram das ein oder andere Fotoalbum, das in früheren Generationen sorgsam bestückt und aufbewahrt wurde. Nicht nur berufsbezogene Inhalte, sondern auch private Schnapsschüsse und Erinnerungen aus dem letzten Sommerurlaub werden mit der mehr oder weniger großen Followerschaft geteilt. Privates wird Öffentlich und Fremde werden zu Freunden, denen man durch einen Bildschirm beim Leben zuschauen kann. Doch was dieser „Bares für Rares“-Star nun auf seinem Profil teilte, brachte wohl den ein oder anderen Fan der Serie aus dem Konzept.

„Bares für Rares“ ist DIE Sendung für jeden Trödel-Fan. Horst Lichter führt seit dem Jahr 2013 durch die ZDF-Sendung, in der das ein oder andere begehrte Sammlerstück ein neues zu Hause findet. Der Kunst- und Antiquitätenhändler David Suppes ist aus der beliebten Trödel-Show ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Auf Instagram begleiten ihn knapp 11.000 Fans auf der Suche nach den neusten Schätzen. Doch mit diesem privaten Einblick hätten seine Fans wohl nicht gerechnet!

„Bares für Rares“-Star zeigt viel Haut

„Holiday Mode On“, so kommentiert der 35-Jährige den neusten Schnappschuss, den er mit seinen Followern teilte. Was auf dem Foto zu sehen ist, bringt den ein oder anderen Fan sicherlich aus dem Konzept. Der Fernsehstar guckt selbstsicher in die Handy-Kamera und posiert lässig – und das ganz ohne T-Shirt! Am Strand vom Robinson Club Çamyuva in der Türkei lässt Suppes es sich gut gehen und sonnt seinen tätowierten Körper.

Dieses Urlaubsfoto ist ein seltener Anblick auf dem Instagram-Profil des Trödelhändlers. Sein Profil ist größtenteils mit professionellen Präsentationen seiner in der Sendung erworbenen Trödel-Schätze bestückt. Wenn sich mal ein privater Schnappschuss in den Feed verirren sollte, zeigt es den „Bares für Rares“-Star meist in Alltagskleidung.

David Suppes: Fans sind außer sich

Die Fans des Trödelhändlers freuen sich über diesen ungewohnten Anblick und bestärken ihn eifrig in den Kommentaren. Ein Follower schreibt: „Das ist mal ein Tattoo, was mir gut gefällt. Schönen Urlaub, mein Augenstern.“ Und dann ist’s um sie geschehen, ein Fan des Fernsehstars stellt fest: „Ich habe mich gerade verliebt!“ Von solchen Komplimenten kann Suppes sicherlich nicht genug bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob er solche privaten Schnappschüsse von nun an öfter mit seinen Fans teilen wird.

Wer nicht genug von David Suppes und seinen Kollegen bekommen kann, schaltet montags bis freitags ab 15.05 Uhr ZDF ein oder schaut die Folgen online in der Mediathek nach.