„Bares für Rares“: Offiziell! ZDF-Show hat Grund zu feiern

Die ZDF-Show „Bares für Rares“ gehört zu den beliebtesten Sendungen beim öffentlich-rechtlichen Sender. Seit rund zehn Jahren begeistern Horst Lichter, die Experten und die Händler das Publikum. Nun hat die Produktion der Sendung einen Grund zum Feiern, wie sie auf Instagram teilen.

Denn auch in den sozialen Netzwerken ist „Bares für Rares“ äußerst beliebt. Die Zuschauer, die von der Sendung nicht genug bekommen, können hier nochmal alles Wichtige nachlesen. Und auch über die Show hinaus gibt es Einblicke hinter die Kulissen.

„Bares für Rares“: Jubiläum im ZDF

Die beliebte Trödelshow sorgt bei den Zuschauern regelmäßig für gute Unterhaltung. Nicht umsonst gehört „Bares für Rares“ zu einem der Aushängeschilder des ZDF. Dafür feiern sich alle Beteiligten nun. Denn die Show feiert offiziell Geburtstag, wie auf Instagram zu sehen ist.

Dort schreibt die Redaktion: „Zehn Jahre Bares! Ein großes Dankeschön an unsere treuen und fantastischen Fans – ohne euch wären wir heute nicht hier! Wir sind überwältigt von eurer Unterstützung in den letzten 10 Jahren und freuen uns darauf, gemeinsam weitere Erfolge und unvergessliche Momente zu feiern! Lasst uns diesen besonderen Meilenstein miteinander teilen – wir laden euch ein, eure schönsten Erinnerungen und lustigsten Geschichten rund um Bares mit uns in den Kommentaren zu teilen! Aber wir wissen, dass das nur der Anfang ist – die nächsten 10 Jahre werden noch besser, noch spannender und noch mehr Bares für Rares für euch! Auf die nächsten zehn Jahre.“

Fans freuen sich mit dem Team

Auf das Video von den Händler und Experten der ZDF-Show reagieren die Fans mit positiven Kommentaren. Sie freuen sich über diesen Meilenstein:

„Klasse Sendung, es wird nie langweilig und ist immer interessant. Weiter so und viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre.“

„Eine tolle Sendung und ein ganz tolles Team. Schaue euch so gerne zu.“

„Herzlichen Glückwunsch. Ich bin auch bei den nächsten 10.000 Folgen dabei und gespannt, wie das Format weiter entwickelt wird.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.