„Bares für Rares“: Kandidatin hat hohen Wunschpreis für Armreif – sie bekommt sogar noch mehr Geld!

„Es ist was ganz Besonders“. Mit diesen Worten geht Garbiele Emmering ins Pulheimer Walzwerk und hofft darauf, ihren edlen Armreif verkaufen zu können. Dort nämlich wird die Trödelshow „Bares für Rares“ gedreht. Und dort können manche Kandidaten um einige Euros reicher werden. Gabriele würde gerne auch ein paar Euros rausschlagen können.

Und ganz abwegig ist das nicht. Denn der Armreif, den die Bürokauffrau aus Aichach in Bayern dabeihat, ist einiges an Geld wert.

„Bares für Rares“: Kandidatin hat hohen Wunschpreis

Der Goldreif ist mit 13 Diamanten besetzt und bringt laut „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter damit Glück ins Haus. Er sollte recht behalten.

Das Schmuckstück verkauft die 66-Jährige im Auftrag einer Freundin aus Wien, die es einst zum 18. Geburtstag geschenkt bekam.

ZDF-Expertin Wendela Horz soll das gute Stück nun genau unter die Lupe nehmen. Sie vermutet, dass der Armreif Ende der 1940er/Anfang 1950er hergestellt wurde. Er besteht aus 585er Gold, die Diamanten wiegen zusammen 0,9 Karat.

„Bares für Rares“: Dieser Armreif hat 13 Diamanten. Foto: ZDF

Die Qualität ist generell ganz gut, bemerkt die „Bares für Rares“-Expertin.

Was ist das Schmuckstück wohl wert? „Ich soll 1.400 Euro mitbringen“, stellt Gabriele in der Trödelshow klar und liegt damit gar nicht so falsch. 1.300 bis 1.500 Euro ist die Expertise. Jetzt müssen nur noch die Händler mitziehen!

Das Startgebot liegt bei 700 Euro. Die Stars der Sendung sind begeistert von dem Schmuckstück und bieten, was das Zeug hält. Zu guter Letzt darf sich die Kandidatin über 1.600 Euro von Susanne Steiger freuen – ein gutes Geschäft!

„Ich bin total begeistert und glücklich und freue mich einfach nur“, strahlt Gabriele in die Kamera. Ihre Freundin, der der Armreif gehörte, freut sich sicher auch, 200 Euro mehr als gewollt zu erhalten.