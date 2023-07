Es klingt wie ein Traum, wenn die „Barbie“-Puppe plötzlich lebendig wird und aus der Fantasie-Welt eine Echte wird. Dank Schauspielerin Margot Robbie kann das Publikum ab dem 20. Juli im Kino hautnah dabei sein, wenn genau das passiert. Denn dann kommt die lang erwartete Realverfilmung rund um die Kult-Puppe auf die große Leinwand.

Vor dem großen Kinostart gibt’s für einige „Barbie“-Fans jetzt aber bittere Neuigkeiten. Denn der Film wird nicht überall zu sehen sein.

„Barbie“-Film wegen Neun-Striche-Linie verboten

Pink und perfekt, so ließe sich die „Barbie“-Welt wohl zusammenfassen. Dass „Barbieland“ aber nicht ganz so makellos ist, wie zunächst angenommen, zeigt bereits der Trailer zum Film. Turbulent wird es dann, als „Barbie“ und ihr perfekter Freund „Ken“, gespielt von Ryan Gosling, plötzlich in der echten Welt landen. Dass es hier wegen einer Strich-Linie allerdings Probleme geben könnte, klingt selbst für diesen Film surreal.

Abseits vom Filmset ist die jetzt allerdings der Grund dafür, dass „Barbie“ in Vietnam nicht im Kino zu sehen sein wird. Dahinter steckt ein politischer Grund. Denn in „dem Streifen ist die sogenannte Neun-Striche-Linie zu sehen, mit der China auf Landkarten seit Jahrzehnten Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meeres erhebt. Allerdings beanspruchen dort auch andere Länder Gebiete – wie Vietnam, die Philippinen oder Malaysia.“, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

++ „Indiana Jones 5“: Totale Katastrophe! So peinlich ist Harrison Fords Indy-Abschied ++

Vietnam stellt „Barbie“-Verbot aus

Das winzige Detail ist jetzt daran schuld, dass die Zuschauer in Vietnam bei „Barbie“ in die Röhre gucken. Das Film-Verbot sei vom Nationalen Filmbewertungsrat beschlossen worden, wie die Zeitung „VNExpress“ berichtet. Damit steht fest: Der Streifen wird hier nicht wie angekündigt am 21. Juli in die Kinos kommen.

Mehr News:

Es ist nicht das erste Mal, dass ein weltweit gefragter Film in Vietnam nicht gezeigt wird. 2022 war es der Actionfilm „Uncharted“ mit Marvel-Star Tom Holland, auf den die Filmfans im Land verzichten mussten.