Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen lästern über Stefan Mross – „Notnagel“

Acht Künstler, jede Menge Musik und eine große Entscheidung: Der deutsche ESC-Vorentscheid am Freitagabend (3. März) in Köln bot sowohl für TV-Zuschauer der ARD, als auch für Gäste live vor Ort jede Menge Spannungen.

Traditionell führte TV-Star Barbara Schöneberger, die in den vergangenen Jahren auch den ESC für Deutschland selbst moderierte, durch den Abend, wurde dabei unter anderem von Schlagerstar Florian Silbereisen unterstützt. Doch trotz des offenen Ausgangs des Events hatten die beiden Stars zunächst ein anderes Thema, das sie beschäftigte: Schlagersänger und Moderator Stefan Mross.

Barbara Schöneberger thematisiert Stefan Mross‘ Liebesleben

Nachdem Barbara Schöneberger neben Florian Silbereisen ihre weiteren Gäste Ilse DeLange und Riccardo Simonetti vorgestellt hat, zeigt sie sich gespannt auf den Ausgang des Vorentscheids – und kann sich dabei eine Spitze gegen Stefan Mross nicht verkneifen. „An Spannungen ist das hier, ehrlich gesagt, nur noch zu übertreffen vom Liebesleben von Stefan Mross“, so die 48-Jährige.

Schließlich hat der „Immer wieder sonntags“-Gastgeber rund drei Monate nach der Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschak eine neue Freundin – und die ist niemand Geringeres als die ehemals beste Freundin von Anna-Carina. So turteln Stefan Mross und Eva Luginger aktuell gemeinsam in Ägypten und sorgen damit für Empörung in der Promi-Welt – und für Erheiterung bei Barbara Schöneberger, die noch ergänzt: „Da ist auch jede Menge los.“

Florian Silbereisen scheint das Thema allerdings offenkundig unangenehm zu sein, so fühlt er sich direkt angesprochen: „Du hast mich jetzt so angeguckt, ich bin kurz erschrocken“, platzt es aus ihm heraus. Doch die Moderatorin gibt Entwarnung: „Über dein Liebesleben haben wir noch so viel Zeit, nachher zu sprechen.“

Barbara Schöneberger: Florian Silbereisen nennt sich „Notnagel“

Tatsächlich scheint sich Florian Silbereisen genau davor drücken zu wollen, erwähnt seinen Jetlag, weil er frisch von einer Reise aus Bali zurück ist. Das scheint zu ziehen, so kontert Barbara Schöneberger: „Ein Mann, der müde ist vom Jetlag, das brauche ich überhaupt nicht.“

Auf Florian Silbereisens Angebot „Du kannst mich ja aufwecken“ geht sie nicht ein, erklärt stattdessen: „Ich gucke jetzt erstmal, ob ich noch jemand anderen finde, und sonst komme ich nochmal auf dich zurück später.“ „Jaja, der Notnagel“, seufzt Florian Silbereisen da nur und ist wohl froh, dass der Fokus vorerst nicht mehr auf ihm liegt.

Was sonst noch alles bei dem ESC-Vorentscheid passierte und welcher Act nun für Deutschland antreten darf, kannst du in unserem Liveticker nachlesen.