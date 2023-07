Barbara Schönebergers nackte Wahrheit: „Alle erotischen Fantasien kaputt“

Wenn man Barbara Schöneberger fragen würde, ob sie Spaß verstehe, würde sie das vermutlich mit einem klaren Ja beantworten. Kaum eine Moderatorin im deutschen Fernsehen strahlt so viel Lebensfreude aus, wie die 49-jährige Münchnerin. Es war also nur logisch, dass Schöneberger irgendwann die ARD-Kultsendung „Verstehen Sie Spaß?“ übernehmen würde. Am Samstagabend (15. Juli, 20.15 Uhr) feiert die Moderatorin mit vielen Gästen das große Sommerfest.

Barbara Schöneberger begrüßt ihre Fans von der „Bader Alm“ im Schwarzwald. Drei Stunden lang wird die 49-Jährige mit ihren Gästen feiern, den ein oder anderen hinters Licht führen und die schönsten und witzigsten Momente aus 43 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ zelebrieren.

Barbara Schöneberger feiert am Samstagabend das „Verstehen Sie Spaß“-Sommerfest

Schöneberger wird zeigen, wo bereits Filme gedreht wurden und welche Promis dort ihr blaues Wunder erlebten. Vorab jedoch nimmt die ARD-Moderatorin ihre Fans mit auf eine Reise durch ihr Privatleben. Genauer gesagt: Die Fans dürfen sich zusammen mit Barbara auf die Show vorbereiten.

Und was braucht es für eine gelungene Show? Das perfekte Outfit. Dabei müssen natürlich auch die Haare top gestylt sein. Barbara Schöneberger hat dafür einen Trick. Sie hängt ihre blonde Mähne einfach zum Trocknen auf.

Schönebergers Haare auf der Wäscheleine

Auf Instagram zeigte die Moderatorin das Foto einer Wäscheleine, darauf hängen sorgsam aufgereiht: Die Extensions von Barbara Schöneberger. „Nach dem Ausflug in den Badezuber hängen hier Teile meiner Haare zum Trocknen. Bald habe ich es geschafft und mache es wie Dolly Parton: sie und ihre Frisur sind nie im selben Raum, wenn sie fertig gemacht wird“, schreibt Schöneberger dazu.

Ein Posting, das auch andere prominente Damen dazu veranlasst, den Scherz aufzunehmen. „Ich und mein Gesicht – wir sind oft nicht einmal im selben Bundesland“, scherzt beispielsweise Laura Karasek. Und RTL-Kultmoderatorin Frauke Ludowig ergänzt: „Ich lege nach getaner Arbeit immer das Gebiss ins Glas… das ist der nächste Schritt.“ Scherze, die scheinbar so manchen Fantraum zum Platzen bringen. „Mädels, jetzt macht ihr mir alle erotischen Fantasien kaputt“, schreibt nämlich ein Instagram-Follower enttäuscht. Ja, dumm gelaufen. Ebenfalls enttäuscht war Barbara Schöneberger auch selbst. Sie musste Abschied nehmen.